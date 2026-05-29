CHP'de "Grup Başkanı" krizi: Kılıçdaroğlu'ndan "Toplantı yapılamaz" talimatı

Bu gerilimin ardından Kılıçdaroğlu, milletvekillerine gönderdiği resmi yazı ile TBMM CHP Grup Genel Kurulu'nun geleceğine dair net bir talimat verdi.

Kılıçdaroğlu: "Bilgilendirme yapılmadan kurul toplanamaz"

Milletvekillerinden gelen sorular ve yaşanan tereddütler üzerine bir açıklama yapma gereği duyduğunu belirten Kılıçdaroğlu, yazısında şu ifadelere yer verdi:

"TBMM CHP Grup Genel Kurul toplantı tarihi, henüz tarafımdan belirlenmemiştir. Toplantı tarihi, toplantı gündemi ve toplantının gerçekleştirileceği yer tarafımdan belirlenir belirlenmez gerekli bilgilendirmeler tarafınıza yapılacaktır. Bu konularda gerekli bilgilendirmeler talimatım gereği yapılmadığı sürece TBMM CHP Grup Genel Kurulu yapılmayacaktır".

Özgür Özel'den rest: "İstifa niyetim yok"

Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesine karşı sessiz kalmayan Özgür Özel ise grup başkanlığından istifa etmeyeceğini vurguladı.

Özel, "Grup başkanlığından istifa etmek gibi bir niyetim yok. Bana bir şey olursa yerime yenisini seçerler" ifadelerini kullandı. Seçimi tedbiren yenilediklerini hatırlatan Özel, Kılıçdaroğlu'nun milletvekili olmadığı için grup başkanı olamayacağını savunarak, "Butlan kararı mazbatamı elimden almıyor. Genel başkan ile grup başkanı arasında hiyerarşi tartışması olamaz. Bir tanesi partiyi, bir tanesi grubu yönetiyor" şeklinde konuştu.