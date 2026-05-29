  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Herkes merak ediyordu! İşte CHP ile bayramlaşan siyasi partiler “Fil Rotem” öldürüldü! Ege'de hareketli saatler! Yunan gemisine resti çekti: Sık hadi lan sık Kölelik kanunu oy birliğiyle kaldırıldı Kara kanunu kaldırdı kara gözlük taktı CHP'de kritik toplantı ertelenmişti... Kılıçdaroğlu'ndan açıklama geldi! Herkesin bildiğini yeni kabul eden BM, İsrail’i "kara listeye" aldı Sapıklıkları tescillendi Gökyüzündeki caydırıcılığımızın somut bir göstergesi daha! GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN hedefleri tam isabetle vurdu Şırnak Türk Eğitim-Sen’de resmi hesaptan utanç verici skandal: Eğitim camiası ayağa kalktı! İran’dan “Umman'la dayanışma içindeyiz” çıkışı Zorbaya Maskat uyarısı DEM Parti'den AK Parti'ye bayram ziyareti
Gündem Yozgat’ta yürekleri ağza getiren olay: 3 yaşındaki Aybüke aranıyor
Gündem

Yozgat’ta yürekleri ağza getiren olay: 3 yaşındaki Aybüke aranıyor

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Yozgat’ta yürekleri ağza getiren olay: 3 yaşındaki Aybüke aranıyor

Yozgat’ın Çayıralan ilçesinde 3 yaşındaki Aybüke İnce’nin kaybolması, bölgede büyük bir endişe ve seferberliğe yol açtı. Söbeçimen köyü sınırları içerisinde yer alan Alamettin Yaylası’nda meydana gelen olay sonrası, minik çocuğa ulaşmak için geniş çaplı arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Kaybolduğu ihbarının ardından bölgeye sevk edilen Jandarma, AFAD ve yerel kurtarma ekipleri, zorlu arazi koşullarına rağmen çalışmalarını titizlikle yürütüyor. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, olay yerine gelerek arama kurtarma operasyonunu bizzat yerinde koordine etti.

Yetkililerden yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgi alan Vali Özkan, operasyonun her aşamasını yakından takip ediyor.

Vali Özkan: "Tüm imkânlarımız seferber edildi"

Bölgedeki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Vali Mehmet Ali Özkan, küçük Aybüke’nin sağ salim bulunması için devletin tüm imkânlarının seferber edildiğini vurguladı.

Çalışmaların hiçbir aksama yaşanmadan, aralıksız bir şekilde sürdürüleceğini belirten Özkan, arama alanının genişletildiğini ve iz sürme köpekleri ile drone destekli taramaların yoğunlaştırıldığını kaydetti.

Alamettin Yaylası’nın engebeli yapısına rağmen ekipler, bölgedeki her noktayı santim santim kontrol altına alıyor. Ailesinin ve tüm ilçe halkının umutlu bekleyişi sürerken, yetkililer vatandaşlardan arama çalışmalarına zarar verebilecek yoğunluktan kaçınmalarını ve ekiplerin geçiş güzergâhlarını açık tutmalarını rica ediyor.

Minik Aybüke’den gelecek sevindirici bir haber tüm Türkiye’nin temennisi olurken, arama çalışmaları gece saatlerinde de termal kameralar ve aydınlatma sistemleri ile devam ediyor.

Konuyla ilgili yeni bir gelişme olduğunda aktarmamı ister misiniz?

Kayıp kız 4 gündür aranıyor! Kaza sonrası Kelkit Çayı’na atladığı öne sürüldü
Kayıp kız 4 gündür aranıyor! Kaza sonrası Kelkit Çayı’na atladığı öne sürüldü

Yaşam

Kayıp kız 4 gündür aranıyor! Kaza sonrası Kelkit Çayı’na atladığı öne sürüldü

Balıkçı ağına takılan şişeden 150 yıllık tapu çıktı! Mülkün sahibi aranıyor: Siz misiniz?
Balıkçı ağına takılan şişeden 150 yıllık tapu çıktı! Mülkün sahibi aranıyor: Siz misiniz?

Dünya

Balıkçı ağına takılan şişeden 150 yıllık tapu çıktı! Mülkün sahibi aranıyor: Siz misiniz?

Cinayetten 10 yıldır aranıyordu... 'Yüz tanıma' kamerasına yakalandı!
Cinayetten 10 yıldır aranıyordu... 'Yüz tanıma' kamerasına yakalandı!

Yerel

Cinayetten 10 yıldır aranıyordu... 'Yüz tanıma' kamerasına yakalandı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23