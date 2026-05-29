Yozgat’ta yürekleri ağza getiren olay: 3 yaşındaki Aybüke aranıyor

Kaybolduğu ihbarının ardından bölgeye sevk edilen Jandarma, AFAD ve yerel kurtarma ekipleri, zorlu arazi koşullarına rağmen çalışmalarını titizlikle yürütüyor. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, olay yerine gelerek arama kurtarma operasyonunu bizzat yerinde koordine etti.

Yetkililerden yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgi alan Vali Özkan, operasyonun her aşamasını yakından takip ediyor.

Vali Özkan: "Tüm imkânlarımız seferber edildi"

Bölgedeki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Vali Mehmet Ali Özkan, küçük Aybüke’nin sağ salim bulunması için devletin tüm imkânlarının seferber edildiğini vurguladı.

Çalışmaların hiçbir aksama yaşanmadan, aralıksız bir şekilde sürdürüleceğini belirten Özkan, arama alanının genişletildiğini ve iz sürme köpekleri ile drone destekli taramaların yoğunlaştırıldığını kaydetti.

Alamettin Yaylası’nın engebeli yapısına rağmen ekipler, bölgedeki her noktayı santim santim kontrol altına alıyor. Ailesinin ve tüm ilçe halkının umutlu bekleyişi sürerken, yetkililer vatandaşlardan arama çalışmalarına zarar verebilecek yoğunluktan kaçınmalarını ve ekiplerin geçiş güzergâhlarını açık tutmalarını rica ediyor.

Minik Aybüke’den gelecek sevindirici bir haber tüm Türkiye’nin temennisi olurken, arama çalışmaları gece saatlerinde de termal kameralar ve aydınlatma sistemleri ile devam ediyor.

