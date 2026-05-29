  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Valilik sabaha karşı duyurdu: Kayıp 3 yaşındaki Aybüke, sağ olarak bulundu Sarı şeytan Trump’tan eşi benzeri görülmemiş küstahlık: Resmini paraya bastırmak için bürokrasiye baskı yapıyor Bakan Çiftçi'den hayat kurtaran paylaşım: İhbarlarınız saniyeler içinde ulaşıyor Korumalar kupkuru Özgür Özel ıpıslak! CHP'de yürüyüşe damga vuran kare CHP'de "Grup Başkanı" krizi: Kılıçdaroğlu'ndan "Toplantı yapılamaz" talimatı İran'ın güneyinde hareketli saatler: Hürmüz Boğazı'nda uyarı ateşi Yozgat’ta yürekleri ağza getiren olay: 3 yaşındaki Aybüke aranıyor ABD'den yalanlama! İran'ın İHA iddiaları doğru değil 29 Mayıs 2026: Günün Âyet ve Hadisi Siyonist çete Kurban Bayramı’nda saldırıyor! Can kaybı sayısı açıklandı
Sağlık Aman ihmal etmeyin! Havalar ısındı, çocuklar için risk arttı
Sağlık

Aman ihmal etmeyin! Havalar ısındı, çocuklar için risk arttı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Aman ihmal etmeyin! Havalar ısındı, çocuklar için risk arttı

Havaların ısınmasıyla birlikte çocuklarda yaz ishali olarak bilinen mide-bağırsak enfeksiyonlarının artabileceği belirtildi. Uzmanlar, özellikle kusma ve ishalin birlikte görüldüğü durumlarda ebeveynlerin vakit kaybetmeden doktora başvurması gerektiğini ifade ediyor.

Havaların ısınmasıyla çocukların park, havuz, deniz ve kalabalık alanlarda daha fazla vakit geçirmesi, mide-bağırsak enfeksiyonları açısından riski artırıyor. Medicana International Samsun Hastanesi doktorlarından Uzm. Dr. Harika Dikdur, "Yaz dönemi geliyor ve havalar ısınıyor. Bu dönemde en sık karşılaşacağımız enfeksiyonlardan biri çocuklarda mide-bağırsak enfeksiyonu. Buna yaz ishali denilebiliyor. Yazın, bu hastalığın artma sebebi toplu alanlarda daha fazla bir araya gelmek. Havuz, deniz gibi toplu girilen sulardan kapılan mikroplar, içme sularında ya da iyi yıkanmamış gıda ürünleri ile birlikte viral enfeksiyonları daha sık görüyoruz. Parklarda aynı yere dokunulması ve ellerin ağza gitmesi de bu enfeksiyonların bulaşmasında etkili oluyor" dedi.

 

“Bu enfeksiyonlar genellikle virüs kökenlidir”

İshal salgınlarında kusma ve ishalin bir arada olduğunda hastayı mutlaka bir çocuk doktorunun görmesi gerektiğinin altını çizen Uzm. Dr. Dikdur, "İshal salgınlarında en önemli konu, çocukta kusma ve ishal varsa mutlaka bir çocuk doktoru hastayı görmeli. Bu enfeksiyonlar genellikle virüs kökenlidir. Bu hastalığın tedavisi de destek tedavisidir. Bu tedavinin yüzde 99'unda da antibiyotik gerekli değildir. Sıvı kaybı varsa bunu dengelemek için damar yolundan sıvı desteği sağlarız. Probiyotik kullanırız. Bazı vakalarda çinko destekleri ile dengelemeyi sağlarız" diye konuştu.

Anne karnında hayata tutundu! 200 gramlık bebeğe lazerle müdahale edildi
Anne karnında hayata tutundu! 200 gramlık bebeğe lazerle müdahale edildi

Sağlık

Anne karnında hayata tutundu! 200 gramlık bebeğe lazerle müdahale edildi

Tehlikeli sonuçlara yol açabilir! Bu belirtiler tatil dinlemiyor
Tehlikeli sonuçlara yol açabilir! Bu belirtiler tatil dinlemiyor

Sağlık

Tehlikeli sonuçlara yol açabilir! Bu belirtiler tatil dinlemiyor

Pakistanlı doktor İstanbul'u tercih etti! Kalp ameliyatı için 4 bin kilometre yol geldi
Pakistanlı doktor İstanbul'u tercih etti! Kalp ameliyatı için 4 bin kilometre yol geldi

Sağlık

Pakistanlı doktor İstanbul'u tercih etti! Kalp ameliyatı için 4 bin kilometre yol geldi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23