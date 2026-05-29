Sadece onlar haram değil! “İstanbul İl binası da haram para ile alındı”

CHP Genel Merkezi önünde bir dönem sergilenen ve üzerlerinde "haram parayla alınmıştır" ifadeleri yer alan iki lüks makam aracı, kamuoyunda uzun süre tartışılmıştı. Karahasanoğlu, bu süreçte CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat ve İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in "araçların partinin kendi parasıyla alındığı ve faturalarının mevcut olduğu" yönündeki açıklamalarını "milleti aptal yerine koymak" olarak nitelendirdi.

"Faturası var" açıklamaları tatmin etmiyor

Yazar, araçlara sonradan eklenen VIP donanımların ve iddialara konu olan belediye iştirak şirketleri üzerinden yapılan ödemelerin açıklanmadığını vurguladı.

Özellikle aracın sahibi olarak adı geçen müteahhit Aziz İhsan Aktaş’ın, ödenen kira makbuzlarına dair sorduğu soruların cevapsız kaldığına dikkat çekildi.

İstanbul İl binası için "hesap verin" çağrısı

Ali Karahasanoğlu, makam aracı polemiğinin ötesine geçerek, CHP İstanbul İl binasının finansmanına ilişkin çok daha vahim iddialar olduğunu öne sürdü. 2019 yılında satın alınan ve o günkü rakamlarla 43 milyon liraya mal olan binanın ödemesinin CHP kasasından çıkmadığını hatırlatan Karahasanoğlu, şu soruları yöneltti:

"CHP İstanbul İl binası haram para ile mi alınmıştır, helal para ile mi?"

"43 milyon liranın CHP kasasından çıkmadığı biliniyor; peki bu para kimin cebinden çıktı?"

"İBB yönetiminin rüşvet olarak topladığı paralardan mı yararlanıldı?"

Karahasanoğlu, 2019 yılındaki 21 milyon liralık ödemenin rüşvet paralarıyla karşılandığı iddialarının, günümüz enflasyonuyla 15 katına tekabül ettiğini belirterek, "Bu meblağlar üzerinden 6,5 yıl geçmesine rağmen tek bir açıklama yapılmadı" ifadesini kullandı.

"Rüşvetçiler için yolun sonu göründü"

Yazısında, geçmiş dönemde "israf" gerekçesiyle belediye araçlarını eleştiren CHP yönetiminin, bugün kendi kullandığı lüks araçların hesabını veremez duruma geldiğini savunan Ali Karahasanoğlu, CHP içerisinde bir arınma hareketinin başladığını iddia etti. Karahasanoğlu, "CHP içinden güçlü bir akım, yolsuzluklardan kurtularak, arınarak, önceki yöneticiler gözden çıkartılarak partiyi kurtarmak için yola çıktı. Rüşvetçiler için yolun sonu göründü" diyerek yazısını noktaladı.

