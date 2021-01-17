Yazılılar yapılacak mı? | Koronavirüs salgını sebebiyle uzaktan eğitim devam ediyor. Öğrenciler okul sınavlarının yapılıp yapılmayacağını, kimlerin sınavlara girmesi zorunluluğu olduğunu merak ediyor. Peki, okul sınavları yapılacak mı?

Okul sınavları yapılacak mı? Yazılılar yapılmayacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CNN Türk canlı yayınında okul sınavları hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, “İlk ve orta okullarda yüz yüze sınav yapmayacağız. Bu kararı aldık. Öğrencilerin yüzde 60'ı sınava girdi. Yüzde 40'ı girecekken süreç ilerlerdi. 25 Aralık'ta ilan ettik. İlk ve ortaokullarımız karnelerini dijital alacak dedik. Küçük bir ayrıntıyı gündeme getirdik. Bazı veliler haklı olarak dedi ki, ‘Bizim çocuklarımız sınava girdi notlarını aldı, diğer çocuklar performanstan aldı.' Biz de bir seçenek sunduk. İsteyen velilerimiz benim çocuğum sınavdan not alsın ya da almasın şeklinde karar verebilecek” dedi.