Okul servislerinde alınması gereken tedbirler neler?

Sağlık Bakanlığı, okullarda uygulanması gereken kuralları yayımladı. Veliler okul açılmadan önce bilgilendirme formu ve taahütname imzalayacak. İşte okul servislerinde alınacak korona tedbirleri.

Servis şoförleri işveren tarafından COVID -19 hakkında bilgilendirilmelidir. Servis şoförleri, kişisel hijyen kurallarına uygun şekilde hareket etmeli ve aracın içinde mutlaka tıbbi maske kullanmalıdır. Araç içine COVID-19 ile ilgili uyulması gereken kurallar görünür bir şekilde asılmalı ve şoför ve yolcuların bu kurallara uyması sağlanmalıdır.

Araçlarda giriş kapısının yanına el antiseptiği konulmalıdır. Servisle ulaşımı sağlayan öğrenci, öğretmen ve çalışanların maske takması ve her gün aynı yere oturması sağlanmalıdır. Servislerde Sağlık Bakanlığı “COVID-19 Kapsamında Personel Servis Araçlarıyla İlgili Alınması Gereken Önlemler”e uyulmalıdır.