Okul servisi ücretlerinde ‘kademeli normalleşme tarifesi’ uygulanacak

İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hamza Öztürk, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin kararıyla öğrenci servis ücretlerinde fiyat tarifesinin belirlendiğini söyledi. Öztürk, servis ücreti olarak 0-1 kilometre için 243 lira, 1-3 kilometrede 266 lira, 3-5 kilometrede 289 lira, 5-7 kilometrede 300 lira, 7-9 kilometrede 317 lira, 9-11 kilometrede 367 lira, 11-13 kilometrede 422 lira, 13-15 kilometrede 444 lira, 15-17 kilometrede 478 lira, 17-19 kilometrede 506 lira, 19-21 kilometrede 539 lira, 21-23 kilometrede 561 lira, 23-25 kilometrede 583 lira alınacağını bildirdi.

Can suyu oldu

Öztürk, Covid-19 salgını nedeniyle maddi bakımdan zor bir dönem geçiren servisçiler için okulların açılma haberinin can suyu gibi olduğunu belirtti. Öztürk, “Okulların açılma kararı sonrasında yaptığımız toplantılarda haftada 2 gün okula gidecek öğrenciler için belirlenen aylık ücretin yüzde 60’nı, haftada 4 gün gidecek öğrenciler için de yüzde 90’ını talep edeceğiz. Öğrencileri taşıdığımız süre için ücret alacağız” dedi.

Önemli imkan

Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Tuncay Elmadağlı da başkentte 0-3 kilometrelerdeki servis ücretinin 253 lira, 3-6 kilometrelerdeki ücretin 280 lira, 6-10 kilometrelerdeki ücretin 325 lira, 10-15 kilometrelerdeki ücretin 378 lira olduğunu açıkladı. Elmadağlı, “Çocukları haftanın 2 günü servis araçlarını kullanacak velilerden, belirlenen ücretin yüzde 60’ı, haftanın 4 günü kullanacaklardan yüzde 80’i talep edilecek. Okulların kapatılması durumunda ise ücret istenmeyecek” diye konuştu.