2021-2022 eğitim öğretim yılı 6 Eylül’de başlayacak. Okullar açılmadan önce hem veliler hem de okul servisi şoförleri aşı zorunluluğu konusunda araştırmaya başladı. Peki, servis şoförleri aşı olacak mı?

Okul servisi şoförlerinin aşı olması zorunlu mu?

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, ticari araç mensubu şoför esnafıyla özellikle okul servis araçlarının şoförleri ve personelini aşı olmaya davet etti.

Apaydın, “Taşımalı eğitim sisteminde ihalelerin, plan programların, kayıtların başladığı bu süreçte, tekrar bir kapanma olmaması ve toplum sağlığı için Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulumuzun tavsiyelerine uyarak, taksici, dolmuşçu, halk otobüsçü gibi tüm ticari araç mensubu şoför esnafımızla özellikle okul servis araçlarının şoförleri ve yanlarında çalışan personellerini aşı olmaya davet ediyorum. Biz şoför esnafı olarak aşılanmanın artması için öğrenci velilerine de örnek teşkil etmiş olacağız” dedi.

Ülkemizde şimdiye kadar aşı zorunluluğu uygulanmadı. Yalnızca Türkiye Futbol Federasyonu maçları izleyecek olan taraftarların statlara girmesi için çift doz aşı olması şartını getirdi.