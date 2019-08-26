Okul servis ücretlerinde zam oranı yeniden belirlendi

Nevşehir’de 2019-2020 eğitim öğretim dönemi için daha önce yüzde 20 olarak açıklanan okul servisi zam oranı sektör temsilcileri ile Nevşehir Belediyesi’nde yapılan toplantı sonrasında yüzde 12 olarak belirlendi.

Okul servis ücretlerinde yapılacak zam oranı ile ilgili Nevşehir Belediyesi’nde Belediye Başkanı Rasim Arı başkanlığında bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya Belediye Başkan Yardımcıları ve birim müdürlerinin yanı sıra Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Pınarbaşı, Nevşehir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Mustafa Düzgün ile sektör temsilcileri katıldı. Toplantı sonunda daha önce Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Nevşehir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası tarafından yüzde 20 olarak açıklanan zam oranı revize edilerek yüzde 12’ye düşürüldü.

Belediye Başkanı Rasim Arı, yeni zam oranının belirlenmesinde büyük bir özveride bulunan esnaflara teşekkür etti. Başkan Arı, “Okul servis ücretlerinin yeniden belirlenmesi için verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Esnaflarımız ücret konusunda fedakarlık ederek büyük bir özveride bulundu. Zam oranı konusunda bir uzlaşı sağladık. Esnaflarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederim.” dedi.