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Aktüel Okul servis araçları denetlendi
Aktüel

Okul servis araçları denetlendi

Emniyet Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde okul servis araçlarının denetlendiğini bildirdi

Yeniakit Publisher
2020-10-12 16:16:21 -
Okul servis araçları denetlendi

ANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığınca açıklanan takvim çerçevesinde, yüz yüze eğitimin kademeli olarak belirli sınıf seviyelerinde başlaması nedeniyle Türkiye genelinde okul servis araçlarının denetlendiğini bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında bugün itibarıyla belirli sınıf seviyelerinde eğitimin başladığı hatırlatılarak denetim faaliyetleri yoluyla algılanan yakalanma riski duygusunu artırmak ve servis sürücülerinin dikkat ve hassasiyetlerini en üst düzeyde tutarak çocukların huzur ve güven içerisinde okullarına gidiş ve gelişlerini sağlamak amacıyla denetimlere başlandığı ifade edildi.

Yoğunlaştırılmış özel denetimlerin ülke genelinde 12-16 Ekim arasında okul servis araçları ve şoförlerine yönelik yapılacağı aktarılan açıklamada, sonuçların kamuoyuyla paylaşılacağı ve söz konusu denetimlerin planlı ve periyodik olarak kararlılıkla sürdürüleceği kaydedildi.

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