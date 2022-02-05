Aileler okul nakil işlemlerinin ne zaman yapılacağını araştırıyor. Peki, Milli Eğitim Bakanlığı okul nakil işlemleri ne zaman yapılacak?

Okul nakilleri ne zaman başlıyor? e-okul nakiller ne zaman açılacak 2022

Okul nakil işlemleri e-okul üzerinden yapılıyor. İşlemlerin yapılacağı tarihe ilişkin henüz Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bir tarih açıklanmadı.

Aileler ve öğrenciler nakil için boş kontenjanları da merak ediyor. e-okul web sitesi üzerinden sınavla ya da yerel yerleştirmeye göre öğrenci alan okulların boş kontenjanlarını sorgulayabilirsiniz.

Nakil süreciyle ilgili MEB’in daha önce yaptığı açıklamalarda şu ifadeler yer alıyor:

Nakil ve geçiş işlemleri; Ortaöğretim kurumları arasında nakil ve geçişler, 37'nci madde hükümleri çerçevesinde; merkezi sınavla öğrenci alan okulların açık kontenjanlarına, öğrencinin;

Merkezi sınav puanının naklen gitmek istediği okuldaki aynı sınıf seviyesinde yerleştirme sonucunda oluşan en düşük puanlı öğrencinin puanından az olmaması kaydıyla puan üstünlüğüne göre yapılır.

Ortaöğretim kayıt alanı içindeki okullara tercihe bağlı olarak yapılır. Okulların açık kontenjanları e-Okul sisteminde ilan edilir.

Nakil ve geçiş başvurusu, dönem bitiminin öncesindeki üç hafta ile e-Okul sisteminde dönem ve sınıf atlatma süresi hariç olmak üzere, yılsonu sınıf atlatma işlemleri tamamlandıktan sonraki ilk iş gününden ekim ayının sonuna kadar ve ikinci dönemin başlangıcından şubat ayının sonuna kadar haftalık, diğer zamanlarda ise aylık yapılır. Nakil ve geçişler, haftalık yapıldığında her haftanın, aylık yapıldığında ise her ayın; ilk iş gününden başlayarak son iş gününden önce veli tarafından çalışma saatleri içerisinde öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne dilekçe ile veya e-Devlet üzerinden yapılır.