Okul nakil için hastalıklar nelerdir? Nakil ve geçişler nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel örgün ortaöğretim kurumlarında eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin usul ve esasların yer aldığı Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde değişiklik yapılmıştır. Temel eğitimden ortaöğretime geçiş sistemi ile yerleşen öğrenciler de dahil olmak üzere; Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Öğrenci Nakil ve Geçişlerine Esas Teşkil Eden Hastalıklar" listesine bağlı olarak sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastanelerden alınmış sağlık kurulu raporunda belirtilen uzun süreli tedavi gerektiren hastalığı bulunan öğrencilerin bu durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla kontenjan şartı aranmaksızın, ortaöğretim kayıt alanı içinde tercihe bağlı olarak öğrenci alan okullara dengeli bir şekilde; merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullardan gelen öğrencilerin ise öncelikle aynı türden merkezi sınav puanıyla yerleşebileceği okula, aynı türden okula yerleşememesi durumunda puanının yeterli olduğu okula, yine yerleşememesi durumunda ise öğrencinin puanına en yakın taban puanı bulunan okula nakil ve geçiş işlemlerini yapar." hükmü ile yeni bir düzenlemeye gidilmiştir.

"Öğrenci Nakil ve Geçişlerine Esas Teşkil Eden Hastalıklar" listesi şunlardır:

Nakil ve geçiş için hastalıklar listesi için tıklayın

Okul nakil işlemleri nasıl yapılır?

Nakil başvurusu yapabilmek için E-Devlet kapısına https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/ yazarak giriş yapıp E-Okul Yönetim Bilgi Sistemi'ne kaydettirmiş olmaları gerekmektedir. Başvurusunu takip etmek isteyen veliler ise E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ve E-Devlet üzerinden gerekli takip işlemini yapabilecektir. E devlet okul nakil işlemleri için tıklayın