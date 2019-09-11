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Okul müdürü çocuğa bakıyor, öğretmen de öğrencilere ders veriyor

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde bir okulda görev yapan öğretmen, çocuğunun bakıcısının işten ayrılmasıyla ne yapacağını şaşırırken, imdadına okul müdürü yetişti.

11 Eylül 2019 Çarşamba 14:12
Okul müdürü çocuğa bakıyor, öğretmen de öğrencilere ders veriyor

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde bir okulda görev yapan öğretmen, çocuğunun bakıcısının işten ayrılmasıyla ne yapacağını şaşırırken, imdadına okul müdürü yetişti.


Haliliye ilçesi Fevzi Çakma Mahallesi’nde bulunan Fevzi Çakmak Anaokulu öğretmeni Merve Keskin’in kızına bakan bakıcı işinden ayrıldı. Eğitim öğretim yılının başlamasıyla ne yapacağını bilemeyen öğretmen, durumu Okul Müdürü Abdurrahman Arsu’ya bildirdi.Müdür Arsu da öğretmene çocuğunu okula getirebileceğini ve kendisinin bakabileceğini söyledi. Sabah erken saatlerde okula giden ve küçük kızını Müdür Arsu’ya teslim eden öğretmen, daha sonra 25 öğrencisine ders verdi. Müdür Arsu da bir yandan küçük Deniz’e bakarken, bir yandan da okulun idari işlerini yürütüyor.



“Hem çocuğumuza bakıyoruz hem de idari işleri yapıyoruz”


Çocukların öğretmensiz kalmasını istemediğini ve öğretmene tolerans tanıdığını belirten Müdür Arsu, "Hocamız beni aradı, bakıcısının işi bıraktığını ve okula gelemeyeceğini, çocukla yalnız kaldığını, ne yapacağını bilmediğini söyledi. Biz de siz getirin çocuğu, hem iş yaparım hem de çocuğumuza bakarız dedik. Biz burada bir çocuğu bakarız, 25 tane çocuğu feda etmeyelim en azından. Tüm çocuklar bizim çocuklarımız. Öğretmenimiz şu an sınıfta, öğrencileriyle ilgileniyor. Biz de burada hem çocuğumuza bakıyoruz hem de işimizi yapıyoruz. İnşallah bakıcı işini de bugün yarın halledecek öğretmen arkadaşımız” dedi.



“Müdürümüze fedakarlığından dolayı teşekkür ediyorum”


Çocuğuna müdürün bakmasıyla öğrencilerini yalnız bırakmadığını aktaran öğretmen Merve Keskin, "Çalışan anneler için okullar açıldı. Dün bakıcım işi bıraktı, benim de 25 tane öğrencim var. Müdür beyi aradım. Sağ olsun çocuğu okula getirebileceğimi söyledi. Çocuğum müdür odasında ben de burada 25 öğrencimle eğitim veriyorum. Müdür beye çok teşekkür ederim" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 14:12
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