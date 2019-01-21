Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yönetici atama sınavı hakkında açıklamalarda bulundu. Peki 2019 MEB yöneticilik sınavı ne zaman yapılacak? 2019 okul müdürlüğü sınavı ne zaman yapılacak?

MEB yöneticilik sınav tarihi 2019

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kanal 7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet'in sunduğu Başkent Kulisi'nde programında konuştu. Program Ankara Sıhhiye'de bulunan ve Bakan Ziya Selçuk'un da öğrenim gördüğü Ankara Atatürk Lisesi Müzesinde yapıldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yönetici atama sınavına ilişkin olarak geçen hafta bir yönetmeliği değişiklik yaptıklarına vurgu yaparak

"Nisan ayında bir yöneticilik sınavı yapılacak. Bu güzel ve nitelikli bir sınav olacak. ÖSYM tarafından geçerkleştirilecek" dedi.

Bakan Selçuk, programda sık sık öğretmen ve yönetici eğitimine vurgu yaptı. ABD ve Kanada'daki, belirli bir süre geçtikten sonra, diplomanın çok fazla önemli olmayan uygulamasına atıfta bulundu.