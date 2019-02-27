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Okul müdürlerine sıfır atık semineri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde başlatılan sıfır atık projesi için Batman’ın Kozluk ilçesinde seminer düzenlendi.

27 Şubat 2019 Çarşamba 15:01
Okul müdürlerine sıfır atık semineri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde başlatılan sıfır atık projesi için Batman’ın Kozluk ilçesinde seminer düzenlendi.


Batman Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerince okul müdür yardımcılarına verilen seminerde, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri içerisinde atıkların kontrol altına alınması, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanılabilir bir dünya bırakılmasını hedefleyen sıfır atık projesi semineri 29 Ekim konferans salonunda düzenlendi. Burada konuşan Kozluk İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Edip Altun, ekonomide geri dönüşümü sağlanmamış her atık, kendilerini üç defa zarara uğrattığını söyledi. Altun, "Birincisi sahibi olduğumuz nimetin taşıdığı değeri tam olarak kullanamadan atıyoruz. İkincisi, kullandığımız bu miktarın yerine en az o kadar yeni bir ürün almak zorundayız. Üçüncüsü çevreyi kirletiyoruz. Bu da zamanla çevreyi ve sağlığımızı tehdit ediyor. İnsan ve doğa ayrılmaz bir ikilidir. Doğduğumuzda hemen burnumuzun dibinde bulduğumuz oksijenli havanın değerini havasız kaldığımız zaman anlıyoruz. Toprakta ot dahi bitmez hale geldiğinde toprağın üretilemez bir nimet olduğunu anlıyoruz ama geç kalmış oluyoruz" dedi.


Konuşmaların ardından okul müdürlerine sıfır atık konusunda bilgi verildi.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 15:01
  1. doğa

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