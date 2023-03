Okul kütüphanesine okulun temizlik personelinin ismi verildi

20 yılı aşkın bir süredir Selçuk Ortaokulunda temizlik görevlisi olarak çalışan okulun hüsnü amcasının ismi okul kütüphanesine verildi.

Temizlik görevlisi olarak çalıştığı okulda eğitim gören öğrencilerin velilerinin dahi öğrencilik dönemlerinde aynı okulda çalışan Mehmet Hüsnü Taşır’ın emekliliğine az bir süre kala, hüsnü amcaya okul yönetimi tarafından büyük sürpriz yapıldı.

Okul Müdür Yardımcısı olan İbrahim Altun ile aralarında geçen muhabbette, öğrencilerin velilerinin öğrencilik dönemlerinde bile bu okulda hizmet ettiğini ve emekli olduktan sonra da isminin o okulda zikredilmesini istediğini söyledi.

Kendisinin isteğini yerine getirerek sürpriz yapan okul yönetimi, okulun kütüphanesinin ismini 'Hüsnü Amca Kütüphanesi' olarak değiştirdi.

"Ben gittikten sonra da benim ismim bu okulda kalsın dedi"

Uzun yıllar emek verdiği okulda kendisinden sonra da isminin kalmasını isteyen Hüsnü Amcanın ismini okul kütüphanesine vermek isteyen Okul Müdür Yardımcısı İbrahim Altun, " 'Ağrı Dağı Masalları' diye bir kitap yazmıştım. Bu kitabın imza gününü yaptığımda Hüsnü abi elinde bir kitapla içeri geldi, kitabı benim adıma imzalasan ve üzerine de, 'Hüsnü Amca'nın Selçuk Ortaokuluna hediyesidir. diye yazsan olur mu?' dedi, sebebini sorduğumda, 'Ben bu okulun bütün geçmişini biliyorum, bu çocukların babalarını annelerini bile ben mezun ettim, ben istiyorum ki ben emekli olup gittikten sonra da benim ismim bu okulda kalsın dedi.' Benim de aklıma böyle bir şey geldi, madem kitapla anılmak istiyor, Hüsnü Amcanın adı içerisi kitaplarla dolu olan kütüphanede anılsın dedik. Ülkemizde genelde ya iş adamları veya tanınmış insanların isimleri belli başlı yerlere veriliyor, bence en çok emek veren insanların, özelikle çocukların ruhlarına dokunmuş olan insanların, emeğine hürmeten isimleri verilmeli." şeklinde konuştu.

"Kendisi de çok mutlu oldu, bizler de çok mutlu olduk"

Okul kütüphanesine isminin verileceği sürprizini duyan Hüsnü Amcanın çok mutlu olduğunu belirten Okul Müdürü Feyat Şahin, "Yıllardır bu okula hizmet etmiş, bizden öncekilere de hizmet etmiş, yaklaşık 24 yıldır burada çalışıyor Hüsnü Amca. Sağolsun okul yardımcımız İbrahim Altun, bu fikir ondan çıktı, biz de buna çok mutlu olduk. Kütüphaneye ismini vereceğimizi ilk başta ondan gizledik, sürpriz yapmak istedik. Bu gün öğrendi isminin buraya verileceğini, kendisi de çok mutlu oldu, bizler de çok mutlu olduk." İfadelerini kullandı.

"Hüsnü amca 20 yıldan fazla bir süredir okula emek vermekte"

20 yıldan fazla bir süredir okula emek veren Hüsnü Amca'nın emeğinin karşılığı olarak isminin okulun en önemli yeri olan okul kütüphanesine verileceğini söyleyen Selçuk Ortaokulu Türkçe öğretmeni Adem Çolak, "Hüsnü amca 20 yıldan fazla bir süredir okula emek vermekte, o yüzden okulun en önemli bölümü olan kütüphaneye onun ismini verdik, onun emeklerine karşılık gelmeyecektir ama olsun, bir nebze de olsun mutlu edecek. Bu konuda hem idarecilerime, hem de yıllardır bu okulda emek veren Hüsnü abimize teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

"1998’den beri bu okuldayım"

24 yıldır bu okulda görev yapan ve emeğinin karşılığı olarak da okul kütüphanesine isminin verilmesinden dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Mehmet Hüsnü Taşır, "Okul müdürüme, müdür yardımcıma, bütün öğretmenlerimin hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Benim adımı kütüphaneye verdikleri için sağ olsunlar, var olsunlar. Çok memnun oldum, mutlu oldum, bu düşüncelerinden dolayı hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kütüphaneye gelen öğrencilere de tavsiyem şudur; 'Çalışsınlar, okusunlar, geleceklerini kurtarsınlar.' Hepsinin iyi yerlere gelmesini istiyorum. Ben de bu mahallenin çocuğuyum, 1998'den beri bu okuldayım, 24 yıldır ben bu okuldayım. Bazı öğrencilerimiz var, ben bu okulda göreve başladığımda babaları anneleri öğrenciydi, şimdi büyüdüler, anne baba oldular, çocukları okula geliyor. Önce anne babaların öğrenci olarak gördük, şimdi de onları, okumalarını tavsiye diyorum hepsine." şeklinde konuştu.

"Kütüphaneye Hüsnü Amca'nın isminin verilmesinden dolayı da çok mutluyum"

Hüsnü Amca'nın kütüphanenin açılışında çok emek verdiğini söyleyen okulun öğrencisi Fatma Zehra Uçar ise şu ifadeleri kullandı:

"Hüsnü Amca'mızın emeği bu kütüphaneye çok geçti. İlk açılışında da çok yardımcı oldu kütüphanemize, onun sayesinde bu kütüphanede kitaplarımızı okuyoruz. Açılışını da birlikte yaptık, emeklerinden dolayı ona çok teşekkür ediyorum, kütüphaneye Hüsnü Amca'nın isminin verilmesinden dolayı da çok mutluyum."

"Her gün bize şarkılar söylüyor"

Her gün kendilerine şarkı söyleyen Hüsnü amcanın kütüphaneye isminin verilmesinden dolayı memnun olduğunu söyleyen bir diğer öğrenci İbrahim Ethem Özcan, "Hüsnü Amca çok iyi birisi, her gün bize şarkılar söylüyor, temposu çok yüksek. İşini çok iyi yapar ve bu kütüphane de de çok büyük emekleri var. İyi ki kütüphaneye Hüsnü Amca'nın ismi verilmiş, çünkü çok emeği var, her gün gelip temizleyip siliyor buraları." ifadelerini kullandı.

Kütüphaneye verdiği emeklerden dolayı kendisine teşekkür eden bir diğer öğrenci Elif Nur Yıldırım, "Hüsnü Amca'ya çok teşekkür ediyorum, buraya emek verip yaptığı için de çok memnunuz." dedi.