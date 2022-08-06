Okulların açılmasına kısa bir süre kala pek çok veli, okul kayıt ücreti ödemenin zorunlu olup olmadığını araştırıyor. Peki, veliler kayıt ücreti ödemezse ne olacak?

Okul kayıtlarında para vermek zorunlu mu? Devlet okulları kayıt için para istiyor mu?

2022-2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Anasınıfı ve 1.sınıflar için uyum haftası 5 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Okul kayıt işlemleri 1 Temmuz’da başladı. Veliler çocuklarını 31 Ağustos’a kadar yaptırabilecek. Veliler okul kayıtları sırasında ücret ödeyip ödemeyeceklerini merak ediyor. Devlet okullarında kayıt ücreti ödeme zorunluluğu bulunmuyor. Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer konu hakkında bir açıklama yaptı. Bakan Özer, “Kayıtla bağış arasında hiçbir ilişki yoktur. Hiç kimse bu ülkede Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu coğrafyasında, bu ülkenin içerisinde hiç kimseden kayıt için devlet okullarından bağış alınamaz” dedi.

Velilerden gelen şikayetlerle Milli Eğitim Bakanlığı’nın 65 okul için inceleme başlattığı öğrenildi.