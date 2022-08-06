2022-2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül Pazartesi günü başlayacak. 1 Temmuz itibariyle okul kayıt işlemleri başları, kayıtlar 31 Ağustos’ta noktalanacak. Kayıt işlemleri sırasında ücret talep eden okulların nereye şikayet edileceği ise merak ediliyor.

Okul kayıt parası isteyenler nereye şikayet edilir? Devlet okulu kayıt parası şikayeti nereye yapılır?

Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, kayıt ücretinin bulunmadığını açıkladı. Bakan Özer, “Kayıtla bağış arasında hiçbir ilişki yoktur. Hiç kimse bu ülkede Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu coğrafyasında, bu ülkenin içerisinde hiç kimseden kayıt için devlet okullarından bağış alınamaz” dedi.

Vatandaşlar kayıt ya da zorunlu bağış adı altında ücret talep eden okulları Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi “444 0 632” (444 0 MEB) danışma hattından şikayet edebiliyorlar. Öte yandan velilerden gelen şikayetlerle Milli Eğitim Bakanlığı’nın 65 okul için inceleme başlattığı öğrenildi.