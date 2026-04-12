Okul kapısında çete dehşeti: Sınav çıkışı küçük kızı darp ettiler
Okul kapısında çete dehşeti: Sınav çıkışı küçük kızı darp ettiler

Ara sınav çıkışında bir kız öğrencinin, 9. sınıf öğrencisi bir zorba ve yanındaki diğer erkekler tarafından ‘meydan dayağına’ maruz kaldığı anlar sosyal medyada infiale neden oldu. Defalarca yumruklanan ve tekmelenen küçük kız hastaneye kaldırılırken, yerel polis bu vahşi saldırı şebekesi hakkında geniş çaplı soruşturma başlattı.

7. sınıf öğrencisi K., sınav sonrası okul kapısında sınıf arkadaşı T. ile yaşadığı sözlü tartışmanın bedelini ağır ödedi. Tartışmanın ardından T. isimli kızın, 9. sınıfta okuyan ağabeyini ve diğer iki erkek öğrenciyi olay yerine çağırmasıyla kargaşa yaşandı. Okul önünde kız öğrenciyi kıskıvrak yakalayan grup, savunmasız çocuğu acımasızca darbetmeye başladı.

7. sınıf öğrencisi bir kız, ara sınavlarından sonra okul kapısının önünde bir grup erkek öğrenci tarafından vahşice dövüldü. Olay kamuoyunda büyük öfkeye yol açtı ve polis soruşturma başlattı.

12 Nisan'da, sosyal medyada, okul önünde bir kız öğrencinin birkaç erkek öğrenci tarafından defalarca dövüldüğünü gösteren bir video yayıldı.

Vietnam’da bir okulun önünde yaşanan kan donduran şiddet, dünya gündemine bomba gibi düştü. Görüntüler, mağdur kızın neredeyse direnemediği, defalarca yumruklandığı ve tekmelendiği görülüyor; bu durum birçok kişiyi öfkelendirdi. Orta yaşlı bir adam müdahale etmeye çalıştı ancak erkek öğrenciler kız öğrenciye acımasızca saldırmaya devam ederken çaresiz kaldı.

Konu ile ilgili açıklama yapan teyzesi, 11 Nisan öğlen saatlerinde, ara sınav bittikten sonra K.'nın okul kapısına gittiğini ve aynı okulun 7C sınıfında okuyan T. adlı bir kız öğrenciyle tartışma yaşadığını söyledi.

7. sınıf öğrencisi, bir sınıf arkadaşı tarafından dövülerek yüzü şişti ve gözleri morardı.

Ardından T., 9. sınıfta okuyan ağabeyini ve diğer iki erkek öğrenciyi çağırdı ve grup içeri girerek K.'yi acımasızca dövdü. Bayan Tien, "Yeğenim sürekli dövüldü, tepki veremedi ve oldukça ciddi yaralanmalar geçirdi," diye anlattı.

Olayın hemen ardından aile, K.'yi muayene ve tedavi için hastaneye kaldırıldı. Aile üyelerinin ifadelerine göre, K. şu anda vücut ağrıları, gözlerinde morluklar, dudaklarında şişlik, normal şekilde yemek yiyememe ve içememe, panik atak ve kusma gibi belirtiler gösteriyor .

Yine 11 Nisan'da K.'nin ailesi olayı yerel yetkililere ve okula bildirdi.

K.'nin ailesi, Van Tuong beldesi polisinin olaya karışan öğrencilerle birlikte çalıştığını, olayın nedenini doğrulamak ve yaralanmaya yol açan saldırı eylemini açıklığa kavuşturmak için ifadeler aldığını belirtti.

misafir

yeter artık bunlara çocuk demeyin yargılayın .çeri tıkın cezanında en ağırını verin hani bi dahada yapacaklarmı
