Okul kantinlerinde yeni dönem! Bugünden itibaren tüm ürünlerde...
Tarım Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Okul kantinlerindeki gıdalara bugünden itibarek 'Okul Gıdası' logosu koyulacağını açıkladı.02 Ocak 2019 Çarşamba 11:40
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Okul kantinlerindeki gıdalara bugünden itibaren "Okul Gıdası" logosu konulacak. Gelecek öğretim yılından itibaren logosuz ürün satılmayacak" dedi.
Pakdemirli, "Gıdalarda trafik ışıkları uygulamasına geçilecek. Enerji yoğunluğu yüksek ürünlerin daha az tüketilmesi için üzerinde kırmızı renk olacak" ifadelerini kullandı.
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