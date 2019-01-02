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Okul kantinlerinde yeni dönem! Bugünden itibaren tüm ürünlerde...

Tarım Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Okul kantinlerindeki gıdalara bugünden itibarek 'Okul Gıdası' logosu koyulacağını açıkladı.

02 Ocak 2019 Çarşamba 11:40
Okul kantinlerinde yeni dönem! Bugünden itibaren tüm ürünlerde...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Okul kantinlerindeki gıdalara bugünden itibaren "Okul Gıdası" logosu konulacak. Gelecek öğretim yılından itibaren logosuz ürün satılmayacak" dedi.

Pakdemirli, "Gıdalarda trafik ışıkları uygulamasına geçilecek. Enerji yoğunluğu yüksek ürünlerin daha az tüketilmesi için üzerinde kırmızı renk olacak" ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 11:40
  1. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
  2. Okul kantinleri
  3. Okul gıdası logosu
  4. açıklama

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  • ÖgrenciÖgrenci27 dk önce
    Bunun yerine kantin gıdalarıni ucuzlatsaniz hani ? Bir tost 6 7 lira

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