Okul harçlıklarına zam geldi

Akit Ekonomi

Veliler, okul ürünlerine ve temel gıda maddelerine gelen zamlar karşısında tedirgin. Kırtasiye maliyetlerinin yüzde 20 artması, 300 lirayı bulmasıyla bütçeleri sarsılan ana babaları yeni eğitim ve öğretim döneminde çocuklarına verecekleri okul harçlıkları da rahatsız ediyor.

Kantinler de pahalı

Kantincilerin ürün fiyatlarını yüzde 15-20 artıracağı tahmin ediliyor. Suyun 1 liradan, ayranın 1,5 liradan, simidin 1,5 liradan, poğaça ve açmanın 2 liradan, tostun 4-5 liradan satışa sunulacağı öngörülüyor. Bu da öğrencilerin her gün 7 ila 10 lira harcama yapması anlamına geliyor.

Veliler el ele versin

Tüketici derneklerinin yöneticileri, kantincileri ürün fiyatlarını aşağı çekmeye davet ediyor. İlgili mercilerin fiyat ve gramaj denetimlerini arttırmaları gerektiğini vurgulayan aynı yöneticiler, velilere de “Bir araya gelin, el ele verin, kooperatifleşerek kantinleri yönetin. Bu kantinler minimum kâr marjı ile faaliyet yürütebilir” çağrısı yapıyor.