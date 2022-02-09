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Gündem Okul çıkışı başıboş köpek dehşeti! "Çocuğu parçalamışlar"
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Okul çıkışı başıboş köpek dehşeti! "Çocuğu parçalamışlar"

11 yaşındaki Yusuf Öztürk, okul çıkışı evine giderken çok sayıda sokak köpeğinin saldırısına uğradı.

Yeniakit Publisher
2022-02-09 23:59:00 - 2022-02-10 00:02:51
Okul çıkışı başıboş köpek dehşeti! "Çocuğu parçalamışlar"

Son günlerde yaşanan köpek saldırıları bitmek bilmiyor.

Türkeli ilçesi Tümerkan Mahallesi Mevlana Sokak’ta yaşayan Ergin Öztürk’ün 11 yaşındaki oğlu Yusuf Öztürk, iddiaya göre okul çıkışı evine giderken çok sayıda sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Çevredeki vatandaşların müdahale etmesi ile kurtarılan Yusuf, vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralandı.

Baba Ergin Öztürk, bu tür olayların son bir yıl içinde birçok kişinin başına geldiğini belirterek, “Akşam köpeklerden dolayı kimse dışarı çıkamıyor. Biz bir şekilde kendimizi koruyabiliyoruz ama çocuklarımız burada tehlike altındalar. Sabah namazına gidenler bile elinde sopa olmadan gidemiyor, onlara da saldırıyor. Ne yapacağımızı şaşırdık. Konuyu Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığına bildirdik. Sorunun bir an önce çözülmesini talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Türkeli'nin Sesi

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