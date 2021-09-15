Okul çantası nasıl olmalı

Öğrencilerin İhtiyaç listesinde olan okul çantasını alırken çocuğun boyuna, kilosuna, yaşına uygun olanları tercih etmek çok önemlidir. Aksi takdirde yanlış alınan çantalar çocuklarda duruş bozukluklarına ve ağrılara neden olabilir.

Öncelikle çantaların omuza oturması, askıların yumuşak ve enlerinin geniş olması gerekmektedir. Çocuğun rahat etmesi açısından ağırlığın dağıtılması önemlidir. Eğer çantanın bu bölümü ince ve sert olursa omuza bası yaparak kasların, bağ dokuların ve hatta sinirlerin zarar görmesine ve buna bağlı olarak ağrıya neden olur.

Diğer bir nokta ise çocuğunuzun çanta kullanımı hakkında bilinçli olmasıdır. Çanta çok ağır kullanılmamalı ve tek askıyla değil çift askıyla sırta asılmalıdır. Kullanılan çanta, öğrencinin ağırlığının yüzde 10 ila 15'ini geçmemelidir. Eğer daha ağır yük taşınırsa, çocuğun halihazırda gelişmekte olan omurgası yanlış bir şekilde gelişecektir; eğrileşecektir. Eğer çantanın içine ağır eşyalar konulacaksa ağır olan malzemeler sırta daha yakın konulmalı, hafif olanlar ise çantanın ön bölümüne doğru yerleştirilmelidir.