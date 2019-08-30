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Okul çantası alırken dikkat

Okulların açılmasına günler kala çanta satıcıları velileri uyarıda bulunarak, merdiven altı çantacılardan çanta alınmaması gerektiğini, çantaların rahatsız ve sağlıksız olması boyun ve sırt ağrıları ile kollarda ve ellerde uyuşmaya yol açabildiğini ifade ettiler.

30 Ağustos 2019 Cuma 14:28
Okul çantası alırken dikkat

Okulların açılmasına günler kala çanta satıcıları velileri uyarıda bulunarak, merdiven altı çantacılardan çanta alınmaması gerektiğini, çantaların rahatsız ve sağlıksız olması boyun ve sırt ağrıları ile kollarda ve ellerde uyuşmaya yol açabildiğini ifade ettiler.


Bilecik’te okul, bayan ve valiz satışı yapan Ercan Gökenç, okula hazırlık dönemi yaklaştığı şu günlerde kendilerinin tüm hazırlıklarını tamamladıklarını, Bilecik’e yetecek kadar okul çantasının ellerinde bulunduğunu söyledi. Bu yıl okul çanta fiyatların geçen sene ile aynı olduğunu ve çantalara zam gelmediğini anlatan Gökenç, "Öğrenci kardeşlerimiz için tüm hazırlıklarımızı yaptık. 1 haftadır okul çantası satışları başladı. Bu hafta dan sonra da daha da hızlanır. Bizler orijinal çanta satıyoruz. Çünkü onlar daha dayanıklı ve daha sağlıklı oluyor. Merdiven altı çantalar hep içine kitap, defter girdiğinde daha az ömürlü olurken, hem de çocukların sağlığı tehdit edebiliyor. Sağlık Bakanı ve uzmanların okul çantaları hakkında son günlerde uyarılarda bulunuyorlar. Bu uyarılara veliler kulak vermeli. Peki aileler çocukları için hangi çantaları tercih etmeli? Olabildiğince hafif sırt çantaları seçilmelidir. O nedenle boş ağırlığını mutlaka alırken göz önünde bulundurun. Her türlü aksesuarın çanta ağırlığını arttıracak etki yaratacağını unutmayın. Bel hizasının 5 santim yukarısına kadar gelen çantaları tercih edin. Daha aşağı inmesi bele fazla ağırlık yaratabilir. Tekerlekli tipler düz zeminlerde çekerek taşımaya da yardımcı olacağı için çocuğun yükünü azaltmada faydalı olabilir" diye belirtti.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 14:28
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