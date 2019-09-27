0553 313 94 23

Okul çağındaki çocuklara düzenli süt tüketimi tavsiyesi

Uzmanlar, büyüme çağında kemik kalsiyum ihtiyacının yeterince karşılanması için okul çağı çocuklarında düzenli günlük süt tüketiminin önemini anlattı.

27 Eylül 2019 Cuma 12:06
Okul çağındaki çocuklara düzenli süt tüketimi tavsiyesi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Öğretim Üyesi Çocuk Gastroenterolojisi Uzmanı Doç.Dr. Necati Balamtekin, "Büyüme çağındaki çocuklarda özellikle kemik kalsiyum ihtiyacının yeterince karşılanması ve ileri yaşlarda oluşabilecek kemik hastalıklarının önüne geçilebilmesi bakımından, okul çağı çocuklarında düzenli günlük süt tüketimi çok önemlidir." dedi.

Doç. Dr. Necati Balamtekin, "Dünya Okul Sütü Günü" dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, sütün doğadaki tüm canlıların dünyaya gözlerini açtığında hayata tutunmasını sağlayan ana besin kaynağı olduğunu ifade etti.

Balamtekin, sütün, bebekler için önemli bir besin kaynağı olmasının yanı sıra her yaşta ve her gün belli miktarda sağlıklı yaşamın sürdürülebilirliği için tüketilmesi gerektiğini dile getirdi.

Teknolojik gelişmelerin meyve suyu, enerji içecekleri gibi farklı içeceklerin sofralara ulaşmasına imkan sunduğunu ifade eden Balamtekin, "Bu içeceklerin pek çoğu rafineri ürünü olup başta sindirim sistemi olmak üzere vücudumuzda pek çok sistemde alerji, inflamatuvar hastalıklar gibi patolojilerin ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktadırlar. Bu bilimsel gerçekler, sütün, insanlar için içecek olarak her yaşta en önde gelen içecek olması gerektiğini bir kez daha ortaya koymuştur." dedi.

"Süt gelecek nesillerin sağlığının garantisi"

Doç. Dr. Balamtekin, sütün besin olarak karbonhidrat, protein, yağ gibi ana besinlerin kaynağı olduğu gibi önemli bir kalsiyum kaynağı olduğunu vurgulayarak, şu bilgileri verdi:

"Büyüme çağındaki çocuklarda da özellikle kemik kalsiyum ihtiyacının yeterince karşılanması ve ileri yaşlarda oluşabilecek kemik hastalıklarının önüne geçilebilmesi bakımından okul çağı çocuklarında düzenli günlük süt tüketimi çok önemlidir. Şehir yaşamı, yoksulluk, bilinçsizlik gibi pek çok nedenle okul çağı çocuklarının yeterince süt tüketmediğini anlamış olan ülkeler, gelecek nesillerinin daha sağlıklı olması için okullarda tüm çocuklara ücretsiz süt verilmesi uygulaması başlatmışlardır. Bu muhteşem besinin tüm çocuklara sağlanıyor olması, gelecek nesillerin bugünden daha sağlıklı olacaklarının garantisidir."

Bazı çocuklarda süt şekerine karşı intolerans olabileceğinin unutulmaması gereken bir nokta olduğuna dikkati çeken Balamtekin, bu durumdaki çocuklara süt vermemek yerine rahatsızlığı bulunanlara, bağırsaklarının sindirebileceği özel işlemden geçen sütlerin verilmesi gerektiğini belirtti.

Balamtekin, okullarda çocuklara sağlanabilecek süt desteği uygulamasının da toplum sağlığı bakımından önemli olduğu vurguladı.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Eylül 2019 Cuma 12:06
  1. çocuk
  2. kemik
  3. Sağlık Bilimleri Üniversitesi
  4. süt
  5. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Pakistan'dan Hindistan'a üstü kapalı nükleer tehdit
    1. Pakistan'dan Hindistan'a üstü kapalı..
    2. CHP'den kopup AK Parti'yle yakınlaşma..
    3. Sokak ortasında ibretlik görüntü!
    4. İran çıkışını dünyaya böyle..
    5. HDP'lilerden evlat nöbetindeki..
    6. AÖL 1. dönem ilk kayıt ve kayıt..
    7. AB'den Venezuela'ya yeni yaptırım..
    8. Depremin şiddeti nasıl ölçülür?
    9. Kenan Şahinbaş Tarihi 'Afyon..
    10. Ahşap şiş Adana kebabının lezzetini..
    11. Yeni vergilendirme halk otobüsçülerini..
    12. İsot üretiminde çalışan kadınlar..
    13. Okul bahçesini 'macera park' gibi..
    14. Okul çağındaki çocuklara düzenli süt..
    15. Teslim olan teröristlerden HDP itirafı
    16. Doğalgaza zam gelecek mi?
    17. Sağlık personeli alımı sözleşmeli..
    18. Güvenli Bölge'nin detayları ortaya çıktı
    19. Karamanoğlu Ahmet Bey olma
    20. Herç ile hayatlar felç
    21. Başkan Erdoğan FOX News sunucusuna..
    22. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mektubu
    23. Kamu bankalarından otomotivcilere..
    24. Memur alimi kamu memur alımı, kamu..
    25. Deprem anında telefon nasıl..
    26. İşte telefon şebekelerinin kilitlenme..
    27. Benzinde 26 kuruş indirim
    28. Unifree yönetimine üst düzey atama
    29. Deprem sonrası 'çalışmamız var' deyip..
    30. Çürük elmalar ayıklanmalı hızlı karar..
    Ünlü profesör Ahmet Ercan, büyük İstanbul depremi için tarih verdi!
    Ünlü profesör Ahmet Ercan, büyük İstanbul depremi için tarih verdi!
    Büyük tehlike! Ders kitapları değil şirk kitapları
    Büyük tehlike! Ders kitapları değil şirk kitapları
    2100 yıllık define bulundu! Paha biçilemiyor
    2100 yıllık define bulundu! Paha biçilemiyor
    İstanbul'daki depremde korkutan görüntüler kamerada!
    İstanbul'daki depremde korkutan görüntüler kamerada!
    İmamoğlu'ndan depreme ilişkin açıklama!
    İmamoğlu'ndan depreme ilişkin açıklama!

    Günün Karikatürü

    27 Eylül 2019
    Naci Görür'den korkutan deprem açıklaması! 'İstanbul'a 7,2 geliyor'
    Naci Görür'den korkutan deprem açıklaması! 'İstanbul'a 7,2 geliyor'
    Rusya’dan Türkiye’ye flaş çağrı! ‘Geçişe engel olunuyor, destek verin’
    Rusya’dan Türkiye’ye flaş çağrı! ‘Geçişe engel olunuyor, destek verin’