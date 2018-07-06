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Okul birincisiydi, kalp krizine yenildi

Lüleburgaz'daMesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden okul birincisi olarak mezun olan Mert Avcı (18), geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

06 Temmuz 2018 Cuma 12:20
Okul birincisiydi, kalp krizine yenildi

Lüleburgaz'ın Kurtuluş Mahallesi'nde oturan Mert Avcı, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden bu yıl birincilikle mezun oldu.

Avcı, arkadaşları ile birlikte dün gittiği Durak Mahallesi'nde bulunan bağ evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Mert Avcı, ilçeye bağlı Çiftlikköy'de gözyaşları arasında toprağa verildi. Avcı'nın ölümü ilçede büyük üzüntü yarattı.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2018 Cuma 12:20
  1. Lüleburgaz
  2. kalp krizi

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