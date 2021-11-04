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Gündem Okul bahçesini gece kulübüne çevirmişlerdi! Öğrencilere dayatılan ahlaksızlığı 'çağdaşlık' sözleri ile savundular
Gündem

Okul bahçesini gece kulübüne çevirmişlerdi! Öğrencilere dayatılan ahlaksızlığı 'çağdaşlık' sözleri ile savundular

İzmir Atatürk Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Murat Saraç, 29 Ekim etkinliği kapsamında öğrencilere yakışmayacak kılık-kıyafet tercihinin yapılması ile okul bahçesinin adeta gece kulübüne çevrilmesini 'çağdaşlık' sözleri ile değerlendirerek, yeniakit.com.tr'yi hedef aldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-04 17:51:00 -

 Yeniakit.com.tr 

İzmir Atatürk Lisesi, düzenlediği 29 Ekim etkinliğinde, öğrencilerini okul bahçesine astığı Mustafa Kemal posterinin önünde topladı. Erkek öğrencilere takım elbise giydirilirken, kız öğrenciler için ise adeta gece kulübündeymiş gibi bir kıyafet tercihi yapıldı.

Kız ve erkek öğrencilerin ikişerli gruplar halinde birbirine sarılarak yaptıkları "vals" gösterisine tepki yağdı.

Kız öğrencilere giydirilen kıyafet için 'çağdaşlık' yorumu!

Atatürk Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Murat Saraç, kız öğrencilerin giyim-kuşamına, lise bahçesinin adeta gece kulübüne çevrilmesine destek verdi. Saraç, yeniakit.com.tr'nin gündeme getirdiği haber için, "Bu haber yalnızca okula değil çağdaş, laik, kadın erkek eşitliğine dayanan özgürlükçü yaşam anlayışına bir saldırıdır." dedi.

Murat Saraç, "İzmir Atatürk Lisesi Mezunları Derneği olarak bahsi geçen ve cumhuriyet ve kazanımlarıyla sorunları olan sözde haber kanalının kin ve nefret kusan, ayrıştıran paylaşımını reddediyoruz. Bu haberle ilgili tüm kamu yetkililerini göreve davet ediyoruz." sözleri ile öğrencilere dayatılan ahlaksızlığı haberleştiren yeniakit.com.tr'yi hedef gösterdi.

Okul müdürü cezalandırılacak mı?

29 Ekim bahanesi ile öğrencilere yakışmayak kılık-kıyafet tercihi yapıp, lise bahçesini adeta gece kulübüne çevirerek "vals" yaptıran okul müdürünün cezalandırılıp cezalandırılmayacağı ise merakla bekleniyor.

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