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Yaşam Okul bahçesinde şaşırtan sürpriz
Yaşam

Okul bahçesinde şaşırtan sürpriz

Yeniakit Publisher
2024-06-04 15:56:00 -
Okul bahçesinde şaşırtan sürpriz

Kütahya'da bir okulun bahçesine giren dav tavus kelebeği görenleri şaşırttı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Tunçbilek Beldesi Gürağaç Ortaokulu öğrencileri, okul bahçesinde dev bir tavus kelebeği buldu. Kelebeğin büyüklüğü ve durumu öğrencileri şaşırttı ve heyecanlandırdı.

Yağmurdan etkilendiği düşünülen kelebeği, öğrenciler özenle öğretmenlerine getirdiler. Öğretmenleri Neslihan Orhan ve öğrencileri, kelebeği kurutmak ve beslemek için seferber oldular.

Kelebeğin büyüklüğü dikkat çekiciydi. Bir kanattan diğer kanada uzunluğu tam 15 santimetre. Öğrenciler ve öğretmenler, kelebeğin iyileşmesini umutla beklediler. Birkaç saat sonra güneşi gören kelebek, canlandı ve kanat çırparak uçmaya başladı. Öğrenciler, kelebeğin uçuşunu sevinçle izledikten sonra onu özgürlüğüne uğurladılar.

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