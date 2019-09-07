Okul alışverişinde Teknosa farkı

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, okula hazırlanan ve sonbahara yeni teknolojilerle girmek isteyenler için pazartesi akşamına kadar özel bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında televizyondan notebooklara, ev aletlerinden akıllı telefon ve aksesuarlara kadar farklı kategorilerde indirimler sunuluyor. Şirket, öğrenciler ve çalışanlar için tüm notebook alışverişlerinde KDV tutarında indirim ve Canon marka yazıcıya 1 TL’den sahip olma fırsatı sağlıyor. Bununla birlikte 30 Eylül tarihine kadar eski telefonunu getirenler, notebooklara indirimli fiyatlarla sahip olabilecek. Kampanya kapsamında, teknolojik cihazların tamamlayıcısı aksesuarlarda da yüzde 30’a varan indirimler sunuluyor.