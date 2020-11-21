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Gündem Ökten Hocayı rahmetle anıyoruz
Gündem

Ökten Hocayı rahmetle anıyoruz

İmam Hatip neslinin yetişmesinde çok büyük bir emeği olan Mahmut Celalettin Ökten hoca vefatının sene-i devriyesinde dualarla yâd ediliyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-21 09:16:00 -
Ökten Hocayı rahmetle anıyoruz

 Sebahattin Ayan  İstanbul 

Hakk’a irtihalinin üzerinden yarım asırdan fazla bir zaman geçen Ökten hocanın vermiş olduğu hakikat mücadelesi hafızalardaki tazeliğini halen koruyor.  İmam-Hatip okullarının açılmasındaki gayretleriyle tanınan, bu okullarda müdürlük ve hocalık yapan din alimi Mahmut Celalettin Ökten hoca verdiği destansı mücadele ile ülkemizin ruh hamurunu yoğuran önemli isimlerinden biri olmuştur. Türkiye’nin dini, ilmi, kültürel ve sosyal hayatında önemli yeri olan İmam-Hatip okullarının kurulması fikrinin ilk sahibi ve ilk program yapımcılarından biri olması dolayısıyla bu okulların tarihinde çok önemli ve unutulmaz bir yeri vardır.

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