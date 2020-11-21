Ökten Hocayı rahmetle anıyoruz

Sebahattin Ayan İstanbul

Hakk’a irtihalinin üzerinden yarım asırdan fazla bir zaman geçen Ökten hocanın vermiş olduğu hakikat mücadelesi hafızalardaki tazeliğini halen koruyor. İmam-Hatip okullarının açılmasındaki gayretleriyle tanınan, bu okullarda müdürlük ve hocalık yapan din alimi Mahmut Celalettin Ökten hoca verdiği destansı mücadele ile ülkemizin ruh hamurunu yoğuran önemli isimlerinden biri olmuştur. Türkiye’nin dini, ilmi, kültürel ve sosyal hayatında önemli yeri olan İmam-Hatip okullarının kurulması fikrinin ilk sahibi ve ilk program yapımcılarından biri olması dolayısıyla bu okulların tarihinde çok önemli ve unutulmaz bir yeri vardır.