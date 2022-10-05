Kuruluş Osman dizisine dahil olan karakterlerden biri de Öktem Bey oldu. Peki, Öktem Bey rolünü kim oynuyor?

Öktem Bey rolünü kim oynuyor kimdir?

Kargı Obası'nın beyidir. Yaşı ilerlemiş bir beydir. Yaşı ilerlemesine rağmen güçlü durmakta sözünü etrafındakilere geçirmektedir. Gaza ehlidir.

Kaan Yalçın kimdir?

Öktem Bey rolünü Kaan Yalçın oynuyor. Kaan Yalçın Bilkent Üniversitesi Tiyatro bölümü mezundur. Kaan Yalçın oyunculuğun yanı sıra müzikle de ilgilenmektedir. Bir dönem jürileri Hadise, Mustafa Sandal, Murat Boz ve Hülya Avşar’ın olduğu O Ses Türkiye yarışmasına katılmış yarışmada Paramparça isimli şarkıyı seslendirmiştir. Ancak yarışmadan elenmiştir.