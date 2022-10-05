  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yunanistan'dan İstanbul'a geliyordu! Acil iniş yaptı

Dünya diken üstünde: Putin, nükleer denizaltısı Belgorod’u harekete geçirdi!

Sosyal medya yasası Pinokyo Özdağ'ı hoplattı... ‘Artık yalan söyleyemem’ telaşı

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş son tahminini ilan etti! Bomba tüyo: Bunu yapan zengin olur

18 lirayı geçen dolar için gündeme oturacak çıkış! Dolar kurunu kimin yükselttiğini açıkladı

Avcılar Belediyesi'nde dev yolsuzluk! CHP’liler belediyeyi FETÖ imamı Erkan Karaarslan’la birlikte soydu!

Sınırları kaldırıp öyle bir şey yaptılar ki… Köyde işsizliği bitiren formül

AB'den Rusya'ya bir hamle daha! Yeni yaptırım paketleri yolda

Başkan Erdoğan'dan yeni başörtüsü teklifi!

Böyle olur CHP’nin dayanışma yemeği! Buluşmada yumruklar konuştu
Medya Öktem Bey rolünü kim oynuyor kimdir?
Medya

Öktem Bey rolünü kim oynuyor kimdir?

Kaan Yalçın kimdir? Kurulmuş Osman dizisinde yer alan Öktem Bey karakterinin hangi oyuncu tarafından oynandığı araştırılıyor. Peki, Öktem Bey kim?

Yeniakit Publisher
2022-10-05 17:48:00 -
Öktem Bey rolünü kim oynuyor kimdir?

Kuruluş Osman dizisine dahil olan karakterlerden biri de Öktem Bey oldu. Peki, Öktem Bey rolünü kim oynuyor?

Öktem Bey rolünü kim oynuyor kimdir?

Kargı Obası'nın beyidir. Yaşı ilerlemiş bir beydir. Yaşı ilerlemesine rağmen güçlü durmakta sözünü etrafındakilere geçirmektedir. Gaza ehlidir.

Kaan Yalçın kimdir?

Öktem Bey rolünü Kaan Yalçın oynuyor. Kaan Yalçın Bilkent Üniversitesi Tiyatro bölümü mezundur. Kaan Yalçın oyunculuğun yanı sıra müzikle de ilgilenmektedir. Bir dönem jürileri Hadise, Mustafa Sandal, Murat Boz ve Hülya Avşar’ın olduğu O Ses Türkiye yarışmasına katılmış yarışmada Paramparça isimli şarkıyı seslendirmiştir. Ancak yarışmadan elenmiştir.

Kantakuzenos kimdir? Kuruluş Osman Kantakuzenos rolünü kim oynuyor?
Kantakuzenos kimdir? Kuruluş Osman Kantakuzenos rolünü kim oynuyor?

Medya

Kantakuzenos kimdir? Kuruluş Osman Kantakuzenos rolünü kim oynuyor?

Bayındır Bey kimdir Kuruluş Osman? Kuruluş Osman Bayındır Bey kim oynuyor?
Bayındır Bey kimdir Kuruluş Osman? Kuruluş Osman Bayındır Bey kim oynuyor?

Medya

Bayındır Bey kimdir Kuruluş Osman? Kuruluş Osman Bayındır Bey kim oynuyor?

 

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23