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Oktay'ın annesinin cenazesi yarın defnedilecek

Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın İstanbul'da vefat eden annesi Şaziye Oktay'ın cenazesinin yarın defnedileceği öğrenildi.

28 Eylül 2018 Cuma 20:22
Oktay'ın annesinin cenazesi yarın defnedilecek

Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın İstanbul'daki evinde vefat eden annesi Şaziye Oktay'ın cenazesi yarın defnedilecek.

Alınan bilgiye göre, Fuat Oktay'ın annesi Şaziye Oktay'ın cenaze namazı yarın öğle vakti Eyüp Sultan Camisi'nde kılınacak.

Şaziye Oktay'ın cenazesi Eyüp Sultan Mezarlığı'na defnedilecek.

 

Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 20:22
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