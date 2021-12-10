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Siyaset Oktay Vural'dan 'Geri dönüş' sorusuna çok ilginç cevap
Siyaset

Oktay Vural'dan 'Geri dönüş' sorusuna çok ilginç cevap

İstiklal gazetesi yazarı Müslüm Aktürk, MHP eski Grup Başkanvekili ve eski Ulaştırma Bakanı Oktay Vural’a yönelttiği 'siyasete dönecek misiniz?' sorusunun cevabını köşesine taşıdı.

Yeniakit Publisher
2021-12-10 14:29:00 - 2021-12-10 14:36:16
Oktay Vural'dan 'Geri dönüş' sorusuna çok ilginç cevap

İstiklal gazetesi yazarı Müslüm Aktürk, Ankara'da düzenlenen bir törende MHP eski Grup Başkanvekili ve eski Ulaştırma Bakanı Oktay Vural’la karşılaştığını, belirterek ona yönelttiği soruları ve cevapları köşesine taşıdı.

"Sayın Vural’ın ya kafası karışık ya da bizimle kafa bulmaya çalıştı"

Vural'a siyasete dönüp dönmeyeceğini sorduğunu belirten Aktürk, “Teknik direktöre bağlı” cevabını aldığını söyledi. Aldığı cevaba ilişkin "Sayın Vural’ın ya kafası karışık ya da bizimle kafa bulmaya çalıştı" diyen Aktürk, “Hangi teknik direktörden bahsediyorsunuz, mevcut bir teknik direktör mü yoksa yeni bir teknik direktör mü var?” şeklinde bir soru daha yönelttik. Arka arkaya birkaç soru daha sorduk… Basın toplantılarında, TBMM’deki açıklamalarında arslan gibi kükreyen yılların siyasetçisi Oktay beyden gür bir karşılık, niyetini anlayabileceğimiz ya da tahmin edebileceğimiz net bir söz çıkmadı." dedi.

İşte o yazı;

Geçtiğimiz günlerde Ankara’da düzenlenen bir törende MHP’li eski Bakan Oktay Vural ile karşılaştık.

Bir zamanlar siyasetin renkli simaları arasında yer alan MHP eski Grup Başkanvekili ve eski Ulaştırma Bakanı Oktay Vural’a, doğal olarak günlerinin nasıl geçtiğini, siyasete daha ne kadar mesafeli duracağını ve sahaya çıkmayı düşünüp düşünmediğini sordum.

Hemen söyleyeyim; Sayın Vural’ın ya kafası karışık ya da bizimle kafa bulmaya çalıştı!

Sahaya çıkıp çıkmamasıyla ilgili sorumuza, “Teknik direktöre bağlı” dedi.

“Hangi teknik direktörden bahsediyorsunuz, mevcut bir teknik direktör mü yoksa yeni bir teknik direktör mü var?” şeklinde bir soru daha yönelttik.

Arka arkaya birkaç soru daha sorduk…

Basın toplantılarında, TBMM’deki açıklamalarında arslan gibi kükreyen yılların siyasetçisi Oktay beyden gür bir karşılık, niyetini anlayabileceğimiz ya da tahmin edebileceğimiz net bir söz çıkmadı.

MHP’ye geri mi dönecek, yeni bir parti mi kuracak, MHP’nin dışında mevcut başka bir partiye mi katılacak…

Yaklaşık 10-15 dakika, hem de ayakta, biz sorduk o anlattı ama maalesef topu hep çevirdi durdu, bir türlü pas atmadı.

Ser verdi sır vermedi!

Üstelik ses kaydı yapmamı istemedi.

Yaptığım birkaç dakikalık ses kaydını da “merak etmeyin silerim” dediğim için okumadan sildim.

***

En azından MHP’de dönüp dönmeyeceğini öğrenmek istedim.

Aradığım MHP’li bir isim Oktay Vural’ın ismini duyunca hop oturdu hop kalktı.

“Partimize hakaret etmeyen, ileri geri konuşmayan herkese partimizin kapısı açık” dedi.

Ama…

Oktay Vural’a, en azından kişisel olarak sıcak baktığını söylemem mümkün değil.

Sosyal medyadan Oktay Vural’ın MHP hakkındaki açıklamalarını okudum.

Bazı yerlerde “MHP diye bir parti kalmadı” bazı yerlerde ise böyle bir ifadeyi kullanmadığını hatta "Bu haber külliyen yalandır. Böyle bir şey olamaz. Bu sözleri söylediğimi ifade edenler bölücülerdir" şeklindeki demeçlerine rastladım.

Kendisine isnat edilen “MHP diye bir parti kalmadı” ifadesini kabul etmediğine göre MHP ile ipleri koparmadığı anlamını çıkarabiliriz…

***

Acaba “teknik direktör” derken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi mi kast ediyor?

Bayan teknik direktör olmadığına göre Meral Akşener’i düşünmüyordur herhalde.

“CHP olur mu?” diyeceğiz ama takımı galibiyete hasret kalan Kemal Kılıçdaroğlu gibi bir teknik direktörün taktiğiyle sahaya çıkılamayacağını söylememize gerek yok.

AK Parti mümkün değil.

Geriye TDP, Saadet, DEVA, Gelecek, Memleket, Zafer vs. gibi ufak tefek partiler kalıyor ki Oktay beyin bunlarla fit olacağını sanmıyoruz.

Açıkça söylemek gerekirse, bilmece gibi konuşan Sayın Vural’ın de demek istediğini anlamadık.

Anlamadığımız için de biz de ortaya yazdık ve yorumunu size bıraktık…

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