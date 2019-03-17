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Oktay ve Çavuşoğlu, Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Peters ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, iki camiye yönelik terör saldırısında 50 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin de yaralandığı Christchurch’te, Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters ile görüştü.

17 Mart 2019 Pazar 11:10
Oktay ve Çavuşoğlu, Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Peters ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, iki camiye yönelik terör saldırısında 50 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin de yaralandığı Christchurch’te, Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters ile görüştü.


Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Zelanda’da iki camiye yönelik terör saldırısında 50 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının yaşandığı Christchurch’e kentine vardı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve beraberindeki heyet, özel uçakla yerel saatle 18.00 sıralarında kente geldi. Oktay ve Çavuşoğlu, Türkiye’nin Wellington Büyükelçisi Ahmet Ergin tarafından karşılandı.


Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yeni Zelanda’da iki camiye yönelik terör saldırısında 50 kişinin yaşamını yitirdiği, 50 kişinin de yaralandığı Christchurch’te, Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters ile görüştü.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 11:10
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