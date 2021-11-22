Oktay: 'Siber vatan sınırlarımızı korumak, topraklarımızın her bir karışını korumak kadar önemlidir'

Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi, 22-24 Kasım tarihlerinde Siber Güvenlik Haftası kapsamında, Milli Siber Güvenlik Zirvesi ve Fuarı düzenliyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi himayelerinde projelerini yürüten Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi, bu yıl ikincisi düzenlenen Siber Güvenlik Haftasını Ankara Congresium’da organize ediyor. Organizasyonun ilk gününde Milli Siber Güvenlik Zirvesi’nin açılışına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay katıldı. Burada bir konuşma yapan Oktay, artık güvenlik anlayışının değiştiğini, artık fiziki güvenliğin siber güvenlikle, yerli yazılımla, yapay zekayla ve dijital sanayiyle tahkim edilmesinin zorunlu hale geldiğini vurgulayarak, “Siber vatan sınırlarımızı korumak, topraklarımızın her bir karışını korumak kadar önemlidir. Siber teknolojilerde öncü konuma geçmekse, milli teknoloji hamlemizin en önemli parçalarından birisidir. Bu doğrultuda özellikle son beş yıl içinde; kritik altyapılarımızın korunmasının yanında, siber kapasite inşasına ve tehditleri en hızlı biçimde tespit edip engellememizi sağlayan ‘teknolojik tedbirlere’ özellikle eğilmiş durumdayız” ifadelerini kullandı.



“USOM tarafından, 110 binin üzerinde zararlı bağlantı tespit edilerek kontrolleri yapılmış ve altyapı seviyesinde erişimi engellenmiştir”

BTK bünyesinde faaliyetlerini sürdüren USOM tarafından bir çok siber saldırının önlendiğini belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, “Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumumuz (BTK) bünyesinde faaliyetini sürdüren Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) tarafından, 110 binin üzerinde zararlı bağlantı tespit edilerek kontrolleri yapılmış ve altyapı seviyesinde erişimi engellenmiştir. Ayrıca, USOM tarafından 28 binin üzerinde siber güvenlik bildirimi ilgili kurum ve kuruluşa bildirilerek gerekli önlemlerin alınması sağlanmıştır. Uluslararası Telekomünikasyon Birliği tarafından hazırlanan Global Siber Güvenlik Endeksinde 200 ülke içinde 11. Sıraya yükselmiş durumdayız” diye konuştu.



Yerli ve milli projelerle, siber tehditlerin en az maliyetle, en kısa sürede tespit edilmesini ve önlenmesini sağladıklarının altını çizen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, şunları kaydetti:

“AVCI uygulaması ile zararlı yazılım bulaşmış sistemleri ve komuta kontrol merkezlerini tespit ediyoruz. AZAD uygulaması ile yapay zekâ kullanılarak köle bilgisayarları buluyoruz. İnternete açık kaynaklara ilişkin izleme faaliyetlerini de KASIRGA ile gerçekleştiriyoruz. Bu bahsettiklerim, ulusal mobil altyapıya Wi-Fi bağlayıp şov yapmaya benzemez. Her birinde emek, yatırım ve vizyon olan devrim niteliğinde adımlardan bahsediyorum. Bu yerli ve milli altyapılar sayesinde 700'den farklı zafiyet tipi ülke genelinde sürekli olarak kontrol edilmekte ve günlük yaklaşık 4 milyon sahte web sitesinin kontrolü yapılmaktadır. Bu imkânlarımızla ülke genelinde kullanıcılara ve bilişim sistemlerine yapılan saldırılar çoğu zaman arka planda sessiz sedasız şekilde önlenmektedir.”



Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı Siber Güvenlik Komutanlığı’nın, beşinci harekat sahası olarak nitelendirilen siber uzayda operasyon kabiliyetlerini her geçen gün geliştirdiğini vurgulayan Oktay, “Kümelenme bugün 192 üye firması, 275'in üzerinde milli ürün ve 400'den fazla faaliyeti ile siber güvenlik sektöründe başarılara imza atmaktadır. Siber Güvenlik Haftası kapsamında; firmaların başarı hikayelerine, dünyaya açılma adımlarına ve siber güvenlik ekosisteminin gelecek vizyonuna oturumlar ayrılmış olması da memnuniyet vericidir. Etkinlikler kapsamında yerel üreticinin yerel alıcıyla buluşmasıyla sektör güçlenecek ve yerli milli siber güvenlik ürünlerinin ülkemizde yaygınlaşarak siber vatanın güvenlik duvarları daha sarsılmaz hale gelecektir. Yerli ürünlerin kamu kurumları başta olmak üzere siber güvenlik altyapımızda kullanımını teşvik etmeyi ve ihracattaki payının artmasını desteklemeyi sürdüreceğiz” açıklamasında bulundu.



“Kamu hizmetlerinin neredeyse tamamına yakınını dijitalleştirmiş olmaktan, 57 milyonun üzerinde e-devlet kullanıcı sayısına ulaştığımızdan gururla bahsedebiliriz”

Siber güvenlik konusunda tam bağımsız, yerli ve milli adımların atılmasının mecburi olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay şunları söyledi:

“Kamu hizmetlerinin neredeyse tamamına yakınını dijitalleştirmiş olmaktan, 57 milyonun üzerinde e-devlet kullanıcı sayısına ulaştığımızdan gururla bahsedebiliriz. Üniversite-özel sektör ve kamu işbirliğinden küresel siber güvenlik şirket indekslerinde ilk 15'e giren firmalarımızın çıkmış olması da şüphesiz kıvanç kaynağıdır. Ancak siber alan, kilometrelerce uzaktan bir hareketle sisteminizi çalışmaz hale getirebilen, en güvenilir denilen yazılımların, firmaların beklenmeyen yerden darbe aldığı bir sonsuz riskler alanıdır. Evet teknolojiye, dijitalleşmeye yatırım yapalım sonuna kadar da destekleyelim. Ama siber egemenliğin temeli insan ve kaliteli insan kaynağıdır. Bu gerçeği göz ardı edemeyiz. Emanet kalkanla siber güvenliğimizi tam olarak sağlayamayacağımız gibi, bu kalkanı tutan el de dışa bağımlı olamaz. Bunu çok yakın bir geçmişimizde tecrübe ettik ne yazık ki.”



Siber güvenlik alanında milli hassasiyetlere sahip nitelikli uzmanlar yetiştirmeye son derece önem verdiklerini belirten Oktay, “Türkiye'nin ilk siber güvenlik lisesi olan Pendik Teknopark İstanbul Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerimiz gibi gençlerimizin gözlerindeki ışık, heyecan ve azmi gördükçe geleceğe dönük umutlarımız bir kez daha yeşeriyor. Yine BTK Akademi'nin, ‘Siber Güvenlik, Veri Bilimi ve Çocuklara Yönelik Özel Robotik Kodlama Eğitimleri’ gibi eğitim içerikleri sunan portalına kayıtlı öğrenci sayısının 747 bini aşmış olması da beşeri sermayemiz açısından önemli bir gelişmedir. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin, 81 İl'de 81 Siber Kahraman Projesi, Siber Güvenlik Eğitimleri, Siber Zekâ Bilgi Yarışmaları, Hack İstanbul ve Hack Zeugma gibi yarışmaları ile gençlerimizin siber teknoloji alanına yatkınlığı gelişmektedir. Yükseköğretim programlarımız yine bu doğrultuda geleceğin mesleklerine uyumlu şekilde güncellenmektedir” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, “Önümüzdeki günlerde ‘Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi Yönlendirme Kurulu'nun ilk toplantısını gerçekleştireceğiz inşallah. Kısmet olursa bunu gelecek hafta yapıyor olacağız. Kurul gündemimizde yapay zekanın siber güvenliğe etkisi ve bu alanda nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi konularını da öncelikli olarak gündemimize alacağız. Deepfake, büyük çaplı DDoS saldırıları ve siber terör eylemleri gibi dönüşen tehditlere, yerli milli beşeri sermayemiz ve teknoloji ürünlerimizle gereken cevabı vereceğiz” dedi.



Törende konuşan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ise Türkiye'nin siber güvenlik ekosistemini güçlendirmek için kurdukları Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi tarafından düzenlenen etkinliğe katılanlara teşekkür etti. SSB Başkanı Demir, şunları kaydetti:

"Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi, tüm kamu kurum/kuruluşları, özel sektör ve akademi temsilcilerinin katkılarıyla temelleri atılan ve ülkemizde siber güvenlik ekosisteminin geliştirilmesine katkıda bulunan bir platformdur. Türkiye Siber Güvenlik Kümesinin ana hedefi; Türkiye'deki siber güvenlik firmalarının sayısını artırmak, üyelerinin teknik, idari ve finansal açılardan gelişimine destek olmak, siber güvenlik ekosisteminin standartlarını geliştirmek, üyelerinin ürün ve hizmetlerinin markalaşmasına yardımcı olmak, üyelerinin ulusal ve global pazarda rekabet gücünü artırmak, siber güvenlik alanındaki insan kaynağı sayısını artırmak, niteliklerini geliştirmek ve bütün toplumda siber güvenlik bilincini geliştirmektir. Hafta boyunca; kamu-özel sektör ve akademiyi bir araya getirerek etkileşiminin artırılmasını hedefliyoruz.”



Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesinin üye firmaları siber güvenlik ürünlerini halihazırda 169 ülkeye ihraç ediyor. Ayrıca Türkiye’nin bölgede oynadığı teknolojik liderlik pozisyonu gereği bilişim ve siber güvenlik ürünlerinin de yakın dönemde ihracat hacminin artacağı öngörülmekte. Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesine üye yaklaşık 200 firma tarafından geliştirilen uçtan uca tüm katmanlarda başarılı bir şekilde çalışan 300 siber güvenlik ürünü, 400’ün üzerinde hizmet ve eğitimlerle Türkiye’nin güvenliğine hizmet sunuyor.

Milli Siber Güvenlik Zirvesi’nin açılış törenine, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Savunma Sanayii Başkanı Prof. İsmail Demir, Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır’ın yanı sıra çok siber güvenlik firması temsilcisi katıldı.

Konuşmaların ardından, Yerli Siber Güvenlik Ekosistemine Katkı Ödülleri de sahiplerini buldu. Fuar üç gün boyunca 09.00-18.00 saatleri arasında halka da açık olacak.