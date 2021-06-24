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Gündem Oktay Selçuk kimdir? Oktay Selçuk, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un kardeşi mi?
Gündem

Oktay Selçuk kimdir? Oktay Selçuk, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un kardeşi mi?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un kardeşi Oktay Selçuk’a ait olan şirketin devlet okulları ve özel okullara 25.6 milyon TL'lik satış yaptığı algısı malum çevrelerde oluşturuldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un kardeşi Oktay Selçuk'la ilgili iddialara cevap verdi. Peki Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kardeşi Oktay Selçuk üzerinden yapılan algı operasyonuna ne cevap verdi? İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2021-06-24 11:04:00 - 2021-06-24 11:05:03
Oktay Selçuk kimdir? Oktay Selçuk, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un kardeşi mi?

Kardeşi Oktay Selçuk'la ilgili ortaya atılan iddialara Twitter hesabından yanıt veren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk haberlerin algı yaratmak amacıyla servis edildiğini ve gerekli hukuki süreçlerin başlatılacağını aktardı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un kardeşi Oktay Selçuk'un yönetiminde olduğu şirketin devlet okulları ve özel okullara 25.6 milyon TL'lik satış yaptığı ileri sürülmüştü. İddialara Twitter hesabından yanıt veren Ziya Selçuk, "Milli Eğitim Bakanlığı iddia edildiği gibi bu şirketten bir satın alma yapmamıştır. Algı yürütme amaçlı olduğu çok açık bir şekilde anlaşılan söz konusu dezenformasyon içeriklerine karşı gerekli hukuki süreçler derhal başlatılacaktır" ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk açıklamasında şunları dile getirdi: “Bir haber sitesinde çıkan ve kardeşime ait hisselerin bulunduğu bir şirketin "Milli Eğitim Bakanlığına 25 milyon TL satış yaptığına" dair algı oluşturmayı hedeflediği görülen iddia ve iftiraları üzülerek okudum. Çok net ve açık olarak ifade ediyorum: Milli Eğitim Bakanlığı, iddia edildiği gibi bu şirketten bir satın alma yapmamıştır. Yapılan satışlar, gösterilen belgeden de anlaşılacağı üzere özel şirketlere 2013 yılından beri süregelen hizmet aboneliği bedelidir.”

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