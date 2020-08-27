Oktay Kaynarca'dan o bakana teşekkür: Bu politikanın destekçisiyim

Dizi oyuncusu ve sunucusu Oktay Kaynarca, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki haklı faaliyetlerine destek verdi.

Türkiye, Akdeniz’deki düşman güçlerine karşı meşru hamlelerine devam ederken Yunanistan tarafı gerginliği tırmandıracak adımlar atıyor.

Oyuncu Oktay Kaynarca sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Oktay Kaynarca, “Doğu Akdenizde olanlara karşı yürütülen politikanın tam destekçisiyim, ulus olarak da desteklenmesi kanaatindeyim. Bu süreçte gerçek bir devlet adamlığı ve Dışişleri Bakan sorumluluğu gösteren bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu nu kutluyorum” ifadelerini kullandı.

‘Türkiye yalnızlaştırılmaya çalışılıyor’

Kaynarca, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, Türkiye’nin doğru olmayan hikaye ve lobicilik faaliyetleri ile dünyada yalnızlaştırıldığını söylemişti.