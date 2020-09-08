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Medya Oktay Kaynarca'dan çok konuşulacak Doğu Akdeniz çıkışı: Yapılan her şey doğru
Medya

Oktay Kaynarca'dan çok konuşulacak Doğu Akdeniz çıkışı: Yapılan her şey doğru

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Kaynarca, "Doğu Akdeniz politikası ile ilgili şu anda yapılan her şeyin doğru olduğuna inanıyorum. Kesinlikle arkasında duruyorum söylenenlerin" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-09-08 15:25:00 - 2020-09-08 15:30:21
Oktay Kaynarca'dan çok konuşulacak Doğu Akdeniz çıkışı: Yapılan her şey doğru

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin Hızır Çakırbeylisi Oktay Kaynarca, verdiği röportajda gündeme ilişkin önemli ifadeler kullandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; oyuncu Oktay Kaynarca, Türkiye'nin Akdeniz'in doğusundaki meşru faaliyetlerini değerlendirdi.

Fransa ve Almanya'yı arkasına alan Yunanistan'ın skandal hamleleri sonrası gerilimin tırmandığı Doğu Akdeniz ile ilgili şunları söyledi:

"Geçenlerde sosyal medyada yazdım. Doğu Akdeniz politikası ile ilgili şu anda yapılan her şeyin doğru olduğuna inanıyorum. Kesinlikle arkasında duruyorum söylenenlerin."

"Katıldığınız bir konferansı izleme fırsatı bulmuştum. Dünya meseleleriyle de yakından ilgilisiniz" şeklindeki soruya Oktay Kaynarca, "Oyuncu olarak dünyayla meseleniz olmak zorunda zaten. Memleketini tanımayan dünyayı tanıyamaz. Hepimiz dünyaya entegre olmak zorundayız. Dünyaya entegre olmazsanız geri kalırsınız, yerel kalırsınız. Yerellikten evrenselliğe geçişi becerebiliyorsanız kalıcı olursunuz. Mümkün olduğunca bunu anlatmaya çalışıyorum." cevabını verdi.

Doğu Akdeniz'de neler oluyor

Türkiye, meşru hakları çerçevesinde Doğu Akdeniz'de Oruç Reis isimli milli sismik gemisiyle doğal gaz arama çalışmalarında bulunuyor.

Türkiye'nin bu hamlesinden hazımsız olan Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi, küstah hamlelerle bölgede gerilimi tırmandırmayı sürdürüyor.

Atina yönetimine ve Rumlara ise en büyük destek Fransa ve Almanya'nın başını çektiği Avrupa Birliği'nden geliyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden ölüm haberi
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden ölüm haberi

Medya

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden ölüm haberi

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Yorumlar

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helal olsun  
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