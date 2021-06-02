Oktay Kaynarca paylaştı! EDHO hayranları yıkıldı

Reyting rekorları kıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Reis'i Oktay Kaynarca'nın paylaşımı takipçilerini üzdü.

Altıncı sezonuyla ekranlarda yer alan dizinin son bölümüne Haşmet Façalı'nın ölümü ve cenazede patlayan bomba damga vurdu. Haşmet Façalı ve kızı Didem'in ölümüyle iyice kontrolden çıkan savaş ailelerin birbirlerine yaptıkları eylemlerle devam etti.Önce Behzat ve İlyas tetiği çekenleri öldürdü ancak daha sonra Rıdvan'ın ailesi İlyas ve Behzat'ın arabasına bomba koydu ve cenaze çıkışı patlattı. Şans eseri İlyas ve Behzat bombadan kurtuldu ancak Hakan onlar kadar şanslı değildi.

EDHO tüm kişilerde %9,81 izlenme oranı ve %24,62 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 196. bölüm etiketi #edho, bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine doğrudan giriş yaptı! Büyük bir merakla EDHO sezon finali beklenirken Oktay Kaynarca'dan yüzlerde buruk bir tebessüm bırakan paylaşım geldi.Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Ünal Kaplan karakterine hayat veren ancak geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu ve eşi Gülenay Kalkan Ünlüoğlu ile 3 yıl önce çekildiği fotoğrafı paylaşan Oktay Kaynarca yürek burktu...

EDHO finali ne zaman?

Sezon finali tarihi belli olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da ayrılığın ayak sesleri duyuluyor. Yaz döneminin gelmesi ile izleyiciler 'EDHO sezon finali ne zaman?' sorusunun yanıtını arıyor. Geçtiğimiz haftalarda EDHO'nun yeni sezonda da olacağı haberi Yönetmen Onur Tan'dan gelmişti. Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba ve Yunus Emre Yıldırımer'in başrollerinde yer aldığı dizinin yönetmeni Onur Tan ile birlikte Oktay Kaynarca ve Ozan Akbaba bir ödül törenine katıldı.