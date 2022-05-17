Oktay Kaynarca Ben Bu Cihana Sığmazsam dizisini duyurdu

Oktay Kaynarca yepyeni bir dizi ile ekrana dönmeye hazırlanıyor. Ben Bu Cihana Sığmazsam adını taşıyacak olan dizi hakkında merak edilenleri, Oktay Kaynarca açıkladı. Ünlü ismin EDHO ile geri dönüş yapması bekleniyordu.

Oktay Kaynarca EDHO sonrası yeni bir projeye imza atmaya hazırlanıyor. Herkesin EDHO ile geri dönmesini beklediği Oktay Kaynarca bu iddialar için daha önce, "Benim haberim yok, biz yokuz. Biz projenin içinde değiliz, öyle bir şey varsa da haberimiz yok. Bu konu ile ilgili karar mercii ben değilim. Bu konuları diğer arkadaşlar ile konuşursanız daha sağlıklı olur ama bizi uzaktan yakından hiçbir şekilde ilgilendirmiyor, bir bilgimiz de yok." demişti.

Geçtiğimiz akşam bir mekan çıkışı görüntülenen Kaynarca, yeni dizi projesi hakkında bilgi verdi.

Kaynarca, "Yeni bir projeye başlıyoruz. Cast kısmı henüz detaylandırılmadı ama adı 'Ben Bu Cihana Sığmazsam' oldu" dedi.