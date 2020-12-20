  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Oktay eleştirilere cevap verdi! Türkiye’de rejim değil muhalefet sorunu var
Siyaset

Oktay eleştirilere cevap verdi! Türkiye’de rejim değil muhalefet sorunu var

TBMM Genel Kurulu’nda 2021 Bütçesi üzerindeki görüşmeler sürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-20 16:33:00 -
Oktay eleştirilere cevap verdi! Türkiye’de rejim değil muhalefet sorunu var

Görüşmelere katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Ülkemizde bir rejim sorunu söz konusu değil. Rejim sorunu olsa olsa muhalefetin, milletimizden gizli, kapalı kapılar ardında hazırladığı karanlık anayasa taslaklarında gündeme gelebilir” dedi. Genel Kurul’da Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ile yan yana oturan Oktay, ABD’nin yaptırım kararına da tepki göstererek, şunları dile getirdi: “Savunma Sanayii Başkanlığı Başkanı İsmail Demir, Başkan Yardımcısı Faruk Yiğit, Hava Savunma ve Uzay Daire Başkanı Serhat Gençoğlu ve Grup Müdürü Mustafa Alper Deniz; sizlerle gurur duyuyoruz. Milletimiz ve devletimiz adına, ‘sizinleyiz, yanınızdayız’ diyorum.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Macron'un karizma yerlerde
Dünya

Macron'un karizma yerlerde

Fransa'da yapılan bir anket, halkın yüzde 60'a yakınının, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Başbakan Jean Castex'ten memnun olmadığını ve iki..
Türk bayraklı gemilere flaş uyarı!
Gündem

Türk bayraklı gemilere flaş uyarı!

Libya’da yaşanan iç karışıklık ve güvenlik durumu sebebiyle bu ülkenin limanlarını ziyaret edecek Türk bayraklı gemiler için uyarı yapıldı...
Suriye Milli Ordusu takviye asker gönderdi! Harekat an meselesi
Gündem

Suriye Milli Ordusu takviye asker gönderdi! Harekat an meselesi

Suriye Milli Ordusu'nun, Suriye'nin Ayn İsa bölgesinde yuvalanan teröristleri geri püskürtmek için bölgeye asker takviyesi yaptığı belirtild..
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay