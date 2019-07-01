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Oktay Ekşi’den Babacan’a tavsiye: Parti yerine turşu kur

Gazeteci Oktay Ekşi, hakkındaki “Parti kuracak” iddialarıyla gündeme gelen Ali Babacan’a tavsiyede bulundu. Ekşi, “Bülent Arınç Ali Babacan’ın ‘Çalışkan ve iyi bir insan olduğunu ama siyasi bir liderde aranacak niteliklere sahip bulunmadığını’ söylemiş. Bu görüşe tamamen katılıyorum. O nedenle Babacan’ın ‘parti’ değil ‘turşu’ kurması bence daha doğru olur.” dedi.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 15:37
Oktay Ekşi’den Babacan’a tavsiye: Parti yerine turşu kur

 Yasemin Karahan  yeniakit.com.tr 

Ali Babacan’ın parti kuracağına ilişkin tartışmalar sürerken, Aydınlık yazarı Oktay Ekşi, Ali Babacan’a ilginç bir tavsiyede bulundu. Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’nun AKP’ye karşı bir parti kurmalarının, Türkiye’de bir siyasi veya ekonomik deprem yaşanmadıkça onları başarıya ulaştıracağı kanaatine sahip olmadığını yazan Ekşi, “parti değil turşu kursunlar” dedi.

Erdoğan’a karşı siyasi mücadele yürütecek güçte değiller  

Köşe yazısında eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’nun harekete geçmelerinin ne tür gelişmeleri tetikleyebileceğini analiz eden Ekşi, şunları ifade etti:

Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’nun AK Parti’ye karşı bir parti kurmalarının -Türkiye’de bir siyasi veya ekonomik deprem yaşanmadıkça- onları başarıya ulaştıracağına ben şahsen kani değilim.

Geçenlerde bir gazetede okudum. Bülent ArınçAli Babacan’ın ‘Çalışkan ve iyi bir insan olduğunu ama siyasi bir liderde aranacak niteliklere sahip bulunmadığını’ söylemiş. Bu görüşe tamamen katılıyorum. O nedenle Babacan’ın ‘parti’ değil ‘turşu’ kurması bence daha doğru olur.

Abdullah Gül’ün -Cumhurbaşkanıyken eleştirdiğim pek çok kararına ve tavrına rağmen- Erdoğan’la kıyaslayınca ‘daha iyi bir Cumhurbaşkanı’ olduğu kuşkusuzdur ama onda da Erdoğan’a karşı bir siyasi mücadele yürütecek gücü ben göremiyorum.

Ahmet Davutoğlu, ‘kerameti kendinden menkul bir şeyh’ten ibarettir. AKP çökmedikçe arkasına kimsenin takılacağını beklemiyorum.
O nedenle bu ‘parti kurma’ işi, ekonomi çok daha fazla bozulmadıkça bence bir yere varmaz.”

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 15:37
  1. Aydınlık yazarı Oktay Ekşi
  2. ali babacan

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