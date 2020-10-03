Oktay: Azerbaycan meşru müdafaa hakkını kullanıyor

SETA’nın Kriter dergisine konuşan Oktay, şunları ifade etti: “Kendisinden beklenen çözüm yolunu açmakta yetersiz kalan ‘Minsk Süreci’ karşısında Azerbaycan’ın hayal kırıklığını ve ruh halini anlıyoruz, hak veriyoruz. Yukarı Karabağ, Azerbaycan toprağıdır. Azerbaycan bu harekatı uluslararası anlaşmalarla tanınmış kendi ülke sınırları içinde, yani kendi öz topraklarında, halkını korumak, toprak bütünlüğünü, barış ve istikrarı tesis etmek için icra ediyor. Uluslararası topluma, ‘Ermenistan’a işgal ettiği topraklardan çekilmesine yönelik gerekli baskıyı kurmaları’ çağrısında bulunduk. Türkiye’nin işgalin gerçek mağduru Azerbaycan’ın yanındadır.”



Akdeniz'de güneş balçıkla sıvanmaz



Oktay, Doğu Akdeniz’e ilişkin de, “Yunanistan ve Rum Kesimi’nin savunduğu tez ve argümanlar, uluslararası hukuka göre, dayanaksızdır. Ancak güneş balçıkla sıvanmaz. Dünya kamuoyu er ya da geç ülkemizin haklılığının farkına varacaktır” dedi.