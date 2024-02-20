Oktar'dan bir hainlik daha! 'Tapınak Şövalyeleri’ne İstanbul’u...'

Adnan Oktar’ın da arasında olduğu 4’ü tutuklu, 42’si firari toplam 72 kişi hakkında yeni bir iddianame düzenlendi. Bin sayfalık iddianamede yer alan itirafçı ifadelerinde, Oktar’ın Tapınak Şövalyeleri ve sözde Sanhedrin Meclisi ile bağlantıları olduğu, Tapınak Şövalyeleri’nden bir grubun İstanbul’a geldiği iddia edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede diğer şüphelilerin işlediği öne sürülen suçlardan da sorumlu tutulan 13 örgüt yöneticisinin 101 eylemden 2 bin 758’er yıl, diğer 59 şüphelinin de değişen oranlarda hapisle cezalandırılması talep edildi.

9 KİŞİLİK EKİP GELMİŞ

İddianamenin en çarpıcı bölümü ise itirafçı olan örgüt üyelerinin ifadeleriydi. Etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyen Altuğ Revnak Eti, 3 Mart 2019 tarihli ifadesinde şunları söyledi: “Timothy Hogan başkanlığındaki 9 kişilik Tapınak Şövalyeleri ekibi Türkiye’ye getirildi. Ali Sadun Engin ve ben, misafirlere İstanbul’da tarihi mekanları gezdirdik. Gelen mason ekip, tapınakçıların kuruluş yeri olan Küçük Ayasofya’da bize tapınakçıların hikâyesini anlattı.

MASRAFLAR ÖRGÜTTEN

Örgüt ayrıca ‘bacılar’ aracılığıyla Sanhedrin Meclisi’ne “Ortak çalışalım” mailleri gönderdi. Sanhedrin, ortadoks yahudileri içerisinde 70’ler Meclisi denilen dünyadaki en tanınmış 250 haham içinden, en seçkin olan 70’iydi. Adnan Oktar tarafından İstanbul’a davet edildiler. İlk olarak Ben Abrahamson, Yesheyahu Hollander ve beraberinde 8 kişi geldiler. Masraflarını örgüt karşıladı. Adnan Oktar ile hem A9TV’de canlı yayında hem de kameralar arkasında toplantılar yaptılar.