Oktar mağduru bağlantıyı anlattı: FETÖ'cüler...

Akit TV ekranlarında Adnan Oktar suç örgütünün FETÖ ile bağlantısını anlatan mağdur Ümit Kuruca, 18 yaşlarındayken örgüte girdiğini, temiz görünümlü insanları görünce Oktar’a inandığını söyledi.

EVİNDEN CEPHANELİK ÇIKTI

Dün yapılan operasyonda gözaltına alınan Adnan Oktar'ın evinden birçok silah ve mermi ele geçirildi. Ele geçirilen silahlar arasında uzun mevzili tüfekler dikkat çekti.