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Oktar mağduru bağlantıyı anlattı: FETÖ'cüler...

Adnan Oktar mağduru Ümit Kuruca, Akit TV ekranlarında örgütün FETÖ bağlantısını anlattı. Kuruca,"FETÖ'cüler geliyordu" dedi.

12 Temmuz 2018 Perşembe 16:29

Akit TV ekranlarında Adnan Oktar suç örgütünün FETÖ ile bağlantısını anlatan mağdur Ümit Kuruca, 18 yaşlarındayken örgüte girdiğini,  temiz görünümlü insanları görünce Oktar’a inandığını söyledi.

EVİNDEN CEPHANELİK ÇIKTI

Dün yapılan operasyonda gözaltına alınan Adnan Oktar'ın evinden birçok silah ve mermi ele geçirildi. Ele geçirilen silahlar arasında uzun mevzili tüfekler dikkat çekti. 

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 16:29
  1. Ümit Kuruca
  2. Adnan Oktar
  3. Akit TV

YORUM YAZ

  • hercaihercai28 dk önce
    Islamla dalga gecmeselerdi, kadinlari donsoz gibi oynatmasalardi bir on yil daha devam edebilirlerdi. Ama 'Yeni Turkiye' islerinden geldi, sonlarini getirdi!
  • Hem munafik hemHem munafik hem35 dk önce
    Adnan Oktar hem munafik hem pez.venk. Munafik pe.evenk Adnan Oktar
  • sedarsedar46 dk önce
    Allah Akit Yayın grubundan ve çalışanlarından razı olsun.. Kafirlerle savaşınızda muzaffer eylesin..
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 8 dk önce
    Pislikler, Birer Birer Temizleniyor.
  • berzah_berzah_52 dk önce
    adam yıllarca boş boş konuştu neler yapmadı,akıl hastası raporu var herkes seyretti durdu,bu kadar madur var,ne hikmetse şimdi el atıldı,niye beklediler bunca sene merak ediyorum,galiba delil bulamadılar,mazeret bu ya,isteseydiler çoktan içeri atarlardı,demek engel olan birileri oldu,şimdi onlarıda bulun bari tam temizlik olsun
  • Ismail hakki efendiIsmail hakki efendi1 sa önce
    Boyle kisileri yok edeceksin
  • mehmet önenmehmet önen1 sa önce
    ülen bunlarda teröristlik de var ajanlikta her b.ku yemisler vallahi bana kalsa hemen asalim bu ... derim
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