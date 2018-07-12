Oktar mağduru bağlantıyı anlattı: FETÖ'cüler...
Adnan Oktar mağduru Ümit Kuruca, Akit TV ekranlarında örgütün FETÖ bağlantısını anlattı. Kuruca,"FETÖ'cüler geliyordu" dedi.12 Temmuz 2018 Perşembe 16:29
Akit TV ekranlarında Adnan Oktar suç örgütünün FETÖ ile bağlantısını anlatan mağdur Ümit Kuruca, 18 yaşlarındayken örgüte girdiğini, temiz görünümlü insanları görünce Oktar’a inandığını söyledi.
EVİNDEN CEPHANELİK ÇIKTI
Dün yapılan operasyonda gözaltına alınan Adnan Oktar'ın evinden birçok silah ve mermi ele geçirildi. Ele geçirilen silahlar arasında uzun mevzili tüfekler dikkat çekti.
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