Öksürük şurubu çocuklara zararlı



Öksürük şuruplarının içerdiği maddelere göre yan etkilerinin de değiştiğini söyleyen çocuk hekimleri, öksüren çocuklar için, bal ve zencefil gibi ürünler kullanarak evde en az öksürük şurubu kadar faydalı karışımlar hazırlanabileceğini belirtiyorlar.

ŞURUPLAR, ÇOCUKLARDA ETKİLİ DEĞİL

Rahatsız edici bir durum olduğundan anne babalar öksürüğün hemen geçmesi için sıklıkla öksürük ve enfeksiyon ilaçlarına başvuruyor. Bunların en başında öksürük şurupları geliyor.



Soğuk algınlığı geçiren çocukların neredeyse üçte ikisinin öksürük şurubu kullandığını söyleyebiliriz. Öksürük şurupları içeriğinde bir ya da daha fazla etken madde bulundurur. Bitkisel maddeler içerdiği iddia edilen öksürük şurupları da ne yazık ki piyasa da bulunuyor. Bunlar pahalı olmakla birlikte etkileri ile ilgili yeterli kanıt da bulunmuyor. Bu şurupların öksürük üzerindeki etkileri kanıtlanmamıştır ve ayrıca içeriğine göre çocuklarda oldukça fazla yan etkiye sebep olabilir.

Öksürük şurupları ile ilgili çocuklar üzerinde yapılmış çok fazla bir çalışma yok. Öksürük şurupları genellikle erişkinler üzerinde yapılmış çalışmalara dayanılarak çocuklara veriliyor. Aslında bu çalışmalarda öksürük şuruplarının erişkinlerde etkili olduğuna dair de tatmin edici veriler yok!

YAN ETKİLERİ FAYDADAN ZİYADE ZARAR VEREBİLİR

Öksürük şuruplarının yan etkileri içeriğindeki etken maddelere göre değişir. Şurubun içeriğine ve şurubu içen çocuğun sağlık durumuyla bağlantılı olmakla beraber; yan etkileri arasında baş dönmesi, sersemlik, kabızlık, mide rahatsızlığı, uykusuzluk, görme değişikliği, dikkat eksikliği, kalp hızında artış, ağız ve mukozalarda kuruluk, davranış ve duygu değişiklikleri sayılabilir.

Nadiren de havale geçirme ve ölüme de sebebiyet verebilir. Öte yandan bazı öksürük kesicilerde bulunan morfin benzeri maddeler bağımlılık yapabilmekle birlikte, iyot içeren öksürük şurupları da tiroid işlevlerini bozabilir.

EĞER ÖKSÜRÜK...

Eğer çocuklarda öksürük 1 haftadan fazla sürüyorsa, ek olarak göğüs ağrısı, öksürürken kan gelmesi, öksürürken yüzün kırmızı ya da mor renk alması ve yüksek ateş de gözleniyorsa, arka arkaya öksürüp nefes kesiliyorsa, nefes alıp verirken hışıltı veya hırıltı duyuluyorsa uzman bir hekime başvurmak gerekir.

ÖZEL TEDBİRLER

Evde bazı tedbirlerle çocuklarda yaşanan öksürüğü sakinleştirebilirsiniz. Bu hastalıklar genelde enfeksiyonlara bağlı olduğundan istirahat ve sıvı alımının artırılması önemlidir. Bağışıklık sistemini zinde tutmak için dengeli beslenme ve bol miktarda taze sebze ve meyve tüketilmelidir. Oda nemlendirilerek ya da buhar uygulaması yaparak ağız ve burun kuruması önlenebilir ve balgamın yumuşaması sağlanabilir.

Evde üç formül

Çocuğunuzun öksürüğünü yatıştırmak ve soğuk algınlığını iyileştirmek için yüzlerce doğal tarif var. Ancak çocuğun bünyesi ve alerjiye yatkınlığı gibi nedenlerden dolayı bu tarifler mutlaka hekim kontrolünde hazırlanmalı ve çocuklara verilmelidir. Bu doğal tariflerde bal ve zencefil sunduğu fayda ile öne çıkıyor.

Özellikle gerçek ve doğal balın, içeriğindeki antioksidan maddelerle soğuk algınlığına iyi geldiği ispatlandı.

BİRİNCİ FORMÜL

Öksüren çocuğunuza rendelenmiş zencefili balla karıştırılarak macun kıvamına getirip, günde 3-4 kez bir tatlı kaşığı kadar verebilirsiniz. Ancak 1 yaşından küçük çocuklara bal verilmesinin sakıncalı olduğu unutulmamalıdır.



İKİNCİ FORMÜL

Malzemeler:

3-4 tutam ıhlamur

Birkaç dilim limon

1 çay kaşığı rendelenmiş zencefil

Süzme çiçek balı

3 su bardağı sıcak su

Hazırlanışı:

Demlik içine ıhlamur yapraklarını koyun. Üzerine limon dilimlerini ekleyin. Daha sonra ıhlamur yapraklarının üzerine sıcak suyu dökün. Rendelenmiş taze zencefili de ekleyip, karıştırın. Hazırladığınız zencefilli ıhlamur çayını 5 dakika demlemeye bırakın.

Demlenen zencefilli ıhlamur çayını fincanlara dökün. Fincan başına 1 çay kaşığı süzme bal ekleyip, karıştırın. İstenilirse bağışıklığı güçlendirmek için tarçın da eklenebilir. Küçük çocuklar günde 3-4 defa yarım fincan, büyük çocuklar 1 fincan kadar içebilir.

ÜÇÜNCÜ FORMÜL

Malzemeler:

1 orta boy kuru soğan

1 limonun suyu

1 su bardağı kaynatılıp soğutulmuş su

4 yemek kaşığı süzme bal

1 diş sarmısak

1 tatlı kaşığı tarçın

Yarım tatlı kaşığı zencefil

Hazırlanışı:

Soğanı ve sarmısağı küp küp doğrayın

Bir kavanozun içine koyun ve üzerine 1 su bardağı suyu ilave edip, soğanın suyunu salması için kavanozun kapağını kapatın.

2-3 saat kadar bekletin.

Kavanozun içindekileri iyice karıştırın ve süzgeç ile süzüp suyunu kavanoza alın.

Balı ve 1 limonun suyunu kavanozdaki suya ilave edin.

Zencefil ve tarçını ekleyip karıştırın.

Doğal öksürük şurubunuz hazır.

Yemeklerden sonra 1 veya 2 kaşık içirerek kullanabilirsiniz.

1 yaşından küçük çocuklara bal ağır geldiğinden, bebekler için kullanmayın.

İçinde soğan olduğu için tadının kötü olacağını düşünmeyin. Çünkü konulan baharatlar soğan kokusunu alıyor. Ve içilebilir bir hale geliyor.

Buzdolabının alt kısmında 1 haftaya kadar saklayabilirsiniz.