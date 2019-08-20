0553 313 94 23

Öksürük sorunundan kurtulmanın kesin çözümü!

Bitmek bilmeyen bir öksürük sorununuz mu var? İşte, bu çay tam size göre…

20 Ağustos 2019 Salı 21:24
Öksürük sorunundan kurtulmanın kesin çözümü!

Boğazımızda meydana gelen tahriş öksürmeye sebep olur. Kimi zaman enfeksiyonların etkisiyle başlayan öksürük bazen de alerjiler sebebiyle ortaya çıkar. Doktorunuzun verdiği ilaçlara rağmen bir türlü öksürüğünüzden kurtulamıyorsanız; bir de bu çayı deneyin deriz.

Balın öksürüğe etkisi nedir?

Bal öksürüğe yol açan bakterilere karşı önemli bir gıdadır. Antibakteriyel özellik taşıyan bal, öksürüğü hızlıca keser.

Bal, sağlıklı bir bedenin ihtiyaç duyduğu neredeyse tüm vitamin ve minarelleri içerir.

Bal vücutta bulunan enfeksiyonlar savaştığı gibi bağışıklık sistemini de güçlendirir.

Limonun öksürüğe etkisi nedir?

Limon iyi bir C vitamini deposudur.

Limon günlük C vitamini ihtiyacını karşılamanın dışında vücudu hastalıklara karşı güçlendirir.

Limon antibakteriyel ve antiviral özelliklere sahiptir.

Limon ve bal karışımı öksürüğün hızlıca ortadan kalkmasına yardımcı olur.

Öksürük kesen çay nasıl hazırlanır?

Malzemeler:

  • 1 yemek kaşığı bal
  • 3 çorba kaşığı limon suyu
  • 1 bardak su 

Öncelikle suyu kaynamaya bırakın.

Su kaynarken bir bardak içerisinde bal ve limonu karıştırın.

Kaynayan suyu azar azar bardağa ilave edin.

Çayınızı güzelce karıştırıp, su ılınınca için.

Bir ay boyunca günde bir kez bu çayı içerek öksürüğünüzden kurtulabilirsiniz.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 21:24
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Azad Cammu Keşmir Başkanı'ndan "Keşmir" için insani koridor çağrısı
    1. Azad Cammu Keşmir Başkanı'ndan..
    2. Selendi’de traktör devrildi: 1 ölü
    3. Elazığ’da PKK/KCK operasyonu: 6 gözaltı
    4. Singapur Bağımsızlık Günü resepsiyonu
    5. 'Şanlıurfa'da canlı bomba yakalandı'
    6. Pakistan-Hindistan sınırında çatışma:..
    7. Trump bir kez daha hedef aldı:..
    8. 52 bin 265 hisse ihtiyaç sahipleriyle..
    9. Ağaçtan düşen yaşlı kadın hayatını..
    10. Antalya Büyükşehir Belediyesi..
    11. İrlanda’da müslüman kız çocuğunu..
    12. Open Arms gemisindeki düzensiz..
    13. Aksaray’da trafik kazası: 1 ölü, 2..
    14. Almanya Başbakanı Merkel Brexit..
    15. Mert Müldür Sassuolo'da
    16. 'Yemen'in parçalanma riski artıyor'..
    17. Fransa'da G7 Zirvesi alarmı
    18. Bakan Kasapoğlu'ndan A Milli Basketbol..
    19. Sivasspor'da Çaykur Rizespor mesaisi..
    20. Elazığ'da TIR ile otomobil çarpıştı: 2..
    21. İtalya'da hükümet sorunu
    22. Trump, 10. kez dede oldu
    23. Orman yangını 3 saat sonunda söndürüldü
    24. Balıkesir'de cani torun dedesini ve..
    25. Donald Trump'tan o görüntüye ilk..
    26. KKTC: Sonuna kadar Türkiye'ye..
    27. Avrupa'yı sarsan istifanın ardından..
    28. Osmaniye'de ağaçtan düşen kadın..
    29. Otomobilinin altında kalan kişi öldü
    30. Öksürük sorunundan kurtulmanın kesin..
    O genel müdür görevden alınıyor
    O genel müdür görevden alınıyor
    Saadet Partisi'nden kayyım açıklaması
    Saadet Partisi'nden kayyım açıklaması
    Sezai Temelli’den alçak tehdit! ‘Bu zemini terk etmeyeceğiz, hesap soracağız’
    Sezai Temelli’den alçak tehdit! ‘Bu zemini terk etmeyeceğiz, hesap soracağız’
    İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama
    İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama
    MSB'den flaş açıklama: Konvoyumuz vuruldu
    MSB'den flaş açıklama: Konvoyumuz vuruldu

    Günün Karikatürü

    20 Ağustos 2019
    Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"
    Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"
    Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz
    Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz