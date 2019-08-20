Öksürük sorunundan kurtulmanın kesin çözümü!

Boğazımızda meydana gelen tahriş öksürmeye sebep olur. Kimi zaman enfeksiyonların etkisiyle başlayan öksürük bazen de alerjiler sebebiyle ortaya çıkar. Doktorunuzun verdiği ilaçlara rağmen bir türlü öksürüğünüzden kurtulamıyorsanız; bir de bu çayı deneyin deriz.

Balın öksürüğe etkisi nedir?

Bal öksürüğe yol açan bakterilere karşı önemli bir gıdadır. Antibakteriyel özellik taşıyan bal, öksürüğü hızlıca keser.

Bal, sağlıklı bir bedenin ihtiyaç duyduğu neredeyse tüm vitamin ve minarelleri içerir.

Bal vücutta bulunan enfeksiyonlar savaştığı gibi bağışıklık sistemini de güçlendirir.

Limonun öksürüğe etkisi nedir?

Limon iyi bir C vitamini deposudur.

Limon günlük C vitamini ihtiyacını karşılamanın dışında vücudu hastalıklara karşı güçlendirir.

Limon antibakteriyel ve antiviral özelliklere sahiptir.

Limon ve bal karışımı öksürüğün hızlıca ortadan kalkmasına yardımcı olur.

Öksürük kesen çay nasıl hazırlanır?

Malzemeler:

1 yemek kaşığı bal

3 çorba kaşığı limon suyu

1 bardak su

Öncelikle suyu kaynamaya bırakın.

Su kaynarken bir bardak içerisinde bal ve limonu karıştırın.

Kaynayan suyu azar azar bardağa ilave edin.

Çayınızı güzelce karıştırıp, su ılınınca için.

Bir ay boyunca günde bir kez bu çayı içerek öksürüğünüzden kurtulabilirsiniz.