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Gündem Öksürük şikayetiyle doktora gitti, akciğerlerinden kabak çekirdeği çıktı
Gündem

Öksürük şikayetiyle doktora gitti, akciğerlerinden kabak çekirdeği çıktı

Karabük’te öksürük şikayetiyle hastaneye başvuran kadının akciğerlerine aylar önce yediği kabak çekirdeği kaçtığı ortaya çıktı. Öksürüğe neden olan çekirdek gerçekleştirilen operasyonla çıkartıldı.

Yeniakit Publisher
2021-10-01 09:13:00 -
Öksürük şikayetiyle doktora gitti, akciğerlerinden kabak çekirdeği çıktı

Karabük’te Hatice Ulusoy (57) isimli kadın, öksürük şikayetiyle Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Yapılan tetkiklerde kadının akciğerlerinde bir cisim olduğu tespit edildi. Yapılan operasyonla alınan cismin kabak çekirdeği olduğu ortaya çıktı. Göğüs Hastalıkları Bölümü Uzmanı Doç. Dr. Murat Acat’ın başarılı operasyonu ile sağlığına kavuşan hastanın aylar önce kabak çekirdeği yediği öğrenildi.

Doç. Dr. Acat, “Hastamız bana öksürük şikayeti ile geldi. Akciğer tomografisinde sağ alt lob bronşu komşuluğunda lezyon görünüyordu. Bronkoskopi yaptım ve yabancı bir cisim gördüm. Sonra biyopsi pensi ile çıkardım. Çıkarınca kabak çekirdeği olduğunu gördük ve çok şaşırdık” dedi.

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