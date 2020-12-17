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Sağlık Öksürük Nasıl Geçer? Öksürüğe İyi Gelen Doğal Karışım!
Sağlık

Öksürük Nasıl Geçer? Öksürüğe İyi Gelen Doğal Karışım!

Soğuk havaların gelmesiyle birlikte birçok insan öksürüğe iyi gelen doğal yöntemleri araştırıyor. Peki öksürüğü hafifletmek için ne yapmalıyız?

Yeniakit Publisher
2020-12-17 21:21:00 - 2020-12-17 21:29:10
Öksürük Nasıl Geçer? Öksürüğe İyi Gelen Doğal Karışım!

 Öksürük, vücudumuzun doğal bir tepkisi ve refleksidir. Günlük yaşamda çok yaygın bir semptomdur, fakat bazı durumlarda hastalık belirtisi olabilir.

Koronavirüse yakalanan kişilerde de şiddetli öksürük gözlendiği için, doğal karışımlarla öksürüğün nasıl geçeceği merak ediliyor.  

 ÖKSÜRÜĞE NE İYİ GELİR?

 Öksürüğü olanlar için yeterli sıvı almak çok önemlidir. Bol su tüketilmelidir. Saf et veya tavuk suyu, bitkisel çaylar, kafeinsiz siyah çay, ılık su da faydalıdır. Başta yoğurt olmak üzere probiyotik bakımından güçlü gıdalar tüketmek öksürüğün hafiflemesine yardımcı olabilir. Ayrıca odanızı da sık sık havalandırmanız gerekmektedir.

Öksürüğe iyi gelen bir başka yöntem ise, bir bardak sıcak suya 20-40 gram taze zencefil dilimi ekleyerek bir kaç dakika demleyin. Zencefilin yoğun tadını yumuşatmak ve öksürüğü daha da hafifletmek için bal ekleyebilirsiniz. 

 MUCİZEVİ DOĞAL KARIŞIM!

 1 çay bardağı oda sıcaklığındaki suya,

1 tatlı kaşığı sirke,

1 tatlı kaşığı bal karıştırarak günde iki veya üç kez tüketebilirsiniz.

Öksürüğünüzün kısa sürede azaldığını farkedeceksiniz. 

 HANGİ DURUMLARDA DOKTORA BAŞVURMALIYIZ?

 Aşağıdaki durumların yanı sıra öksürük ortaya çıkarsa mutlaka doktorunuza başvurun:

 -Ateş varsa,

-Kanlı veya irinli balgam varsa,

-Nefes darlığı varsa,

-Koronavirüs teşhisi koyulan biriyle temasta bulunulduysa.

 

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