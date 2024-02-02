Öksürük krizlerini bitiren kür! Meğer doğal antibiyotik yanı başımızdaymış

Kışın soğuğunda öksürük alıp başını giderken hemen hemen herkesin öksürük sorunu vardır. Kimyasal ilaç kullanan kişilerin çoğu durumlarından memnun değildir. Bu nedenle doğal öksürük tedavileri oldukça popülerdir. İbn-i Sina'nın yüzyıllar önce yazdığı bir çare, her türlü öksürüğü anında kesecek. Tek yapmanız gerekli olan soğan ve ballı karışımı hazırlamak, işte tarifi..

BAL VE SOĞANDAN SAĞLIKLI BOMBA

Bu ilacı hazırlamak için gerekli malzemeler şunlardır: Soğan ile Bal

Hazırlanışı:

Tarifteki soğanları 4 parçaya bölün. Daha sonra tencereye koyun. Soğana 4 yemek kaşığı kadar bal ekleyin. Bal ve soğan malzemelerinin tam etkisini göstermesi için yaklaşık 8 saat bekletin. 8 saat bekledikten sonra soğan ve bal yeterli mineral ve vitaminleri sağlayacaktır. Gerekli dinlemenin ardından tedaviyi ölçülü olarak kullanın. Genel olarak günde 1 çay kaşığı tavsiye edilmektedir.

NOT: Durum ne olursa olsun öksürük sorununuzu doktorunuza danışıp, doğal bir çare de olsa doktor gözetiminde kullanmanız faydalı olacaktır.

"İncir ve zeytinyağının öksürük önleyici tarifi:

Yüzyıllar önce İbn-i Sina'nın ortaya attığı zeytinyağı kürü bugün hâlâ büyük ilgi görüyor. İncir yağı ile hastalıkların nasıl tedavi edileceği ise tek tek açıklanıyor.

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Bu kapsamda bir kabın içerisinde 2 yemek kaşığı balla birlikte 2 yemek kaşığı limonun suyunu, 2 yemek kaşığı tarçını, 2 yemek kaşığı sirkeyi karıştırın. Daha sonra 1 su bardağı kaynar suyu ekleyip fazla soğumaya bırakmadan içebilirsiniz.